Çavuşoğlu-Dimitrov ortak basın toplantısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de güvenli bölge konusunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Suriye krizinin başlangıcından bu yana gündeme getirildiğine dikkati çekerek "Suriye'nin kuzey bölgesindeki istikrar için de önemli, bugüne kadar Suriye'ye dönemeyen başta Kürt kardeşlerimiz olmak üzere, Suriyelilerin dönmesi bakımından da önemli, terörle mücadele dahil birçok bakımdan önemlidir. Biz bu konuyu ABD ile görüşmeye devam edeceğiz." dedi.

Çavuşoğlu, Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu, Münbiç’teki terör saldırısına ilişkin soru üzerine, saldırının bakanlık tarafından yapılan açıklamayla şiddetle kınandığını hatırlatarak "Terörden çok çekmiş bir ülke olarak terörün her türlüsüne karşıyız, terör örgütleriyle mücadele etme konusunda kararlıyız." dedi.

ABD'nin iki güvenlik personelinin öldüğünün bilindiğini ama diğer şahıslar hakkında teyit edilmiş bilgi olmadığını söyleyen Çavuşoğlu, "Bu konuda ABD gerekli bilgileri topladıktan sonra bizimle paylaşacaktır. Arkasında kim var bu da ortaya çıkacaktır. Ama Türkiye'den böyle bir yardım talebi olursa biz de elimizden gelen yardımı yaparız." diye konuştu.