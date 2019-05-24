Çavuşoğlu'nun Kazakistan temasları

Tokayev, çok taraflı örgütler çerçevesindeki etkileşim olmak üzere uluslararası gündem konularında ortak görüşleri paylaştıklarını sözlerine ekledi.

Kazakistan ile Türkiye arasındaki karşılıklı ticaret hacminin 2 milyar dolar civarında olduğunu dile getiren Tokayev, Kazakistan piyasasında çok sayıda Türk firmasının başarıyla faaliyet yürüttüğünü söyledi.

Tokayev, "Derin tarihi köklere sahip çok yakın ilişkilerimiz var. Birinci Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ilişkilerimizin güçlenmesine önemli katkı sağladı." ifadelerini kullandı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokayev, Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmesinde, Kazakistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin dostluk, karşılıklı anlayış ve iş birliği ruhu içinde geliştiğini belirtti.

NUR SULTAN (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için gittiği Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından kabul edildi.

Bakan Çavuşoğlu da iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın yapıcı özelliğine dikkati çekerek, Tokayev'e görüşmeden dolayı teşekkür etti.

- Nazarbayev ile görüşme

Bakan Çavuşoğlu, Kazakistan temasları çerçevesinde kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile de görüştü.

Kurucu Cumhurbaşkanı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Nazarbayev, görüşmede yaptığı konuşmada, iki kardeş ülke arasındaki iş birliğinin korunması ve daha da güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Nazarbayev, "Bağımsızlığın ilk günlerinden itibaren Türkiye bizi destekledi. Ülkelerimiz ve halklarımız birbirine çok yakın. Ülkelerimiz arasında vizesiz rejim uyguladık. Kazakistan ile Türkiye arasındaki ilişkiler yıldan yıla güçleniyor. Bu yönün devam edeceğinden eminim." ifadelerini kullandı.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) çerçevesinde ülkeler arası ilişkilerin gelişmesi gerektiğinin altını çizen Nazarbayev, şunları kaydetti:

"Türk Konseyi, Türk halkları arasındaki bağların geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla oluşturulmuştu. Bu çalışmayı devam ettirmek gerek. Ben buna kapsamlı destek vereceğim."

Bakan Çavuşoğlu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Nazarbayev'i yakın zamanda Türkiye'ye davet etti.

