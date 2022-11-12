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Çay içme atışmasından sonra 'kumpanyacılar' gerginliği! Akşener'i "Kürt düşmanlığı" ile suçlayan Buldan'a İYİ Parti'den sert sözler: "Her sıkışan parti liderinin..."

12.11.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti'nin HDP ziyaretinin yankıları sürüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, söz konusu ziyarete ilişkin "Karşınızda 'Açılımcılar Kumpanyası', yeniden seyircisiyle buluşuyor" yorumunu yapmış, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise Akşener'i bu sözleri nedeniyle "Kürt düşmanlığı" ile suçlamıştı. Karşılıklı sert sözlere son olarak İYİ Parti'den Buldan'a gelen sert yanıt eklendi.

Çay içme atışmasından sonra 'kumpanyacılar' gerginliği! Akşener'i "Kürt düşmanlığı" ile suçlayan Buldan'a İYİ Parti'den sert sözler: "Her sıkışan parti liderinin..."

HDP ile İYİ Parti arasında 'çay içme' atışmasının ardından şimdi de AK Parti'nin gerçekleştirdiği ziyaret üzerinden gerginlik yaşanıyor. Seçim gündeminin gitgide yoğunlaştığı günlerde yaşanan bu gerilimin siyaseti nasıl hareketlendireceği merak edilirken İYİ Parti'den gelen son açıklama tartışmayı alevlendirdi.

"KUMPANYACILAR KAMUOYUNA RESİM VERME AŞAMASINA GELDİ"

Akşener, AK Parti'nin başörtüsüne anayasal güvence kapsamında HDP'yi de ziyaret etmesine ilişkin şu değerlendirmeyi yapmıştı:

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“Uzun bekleyiş artık sona erdi. Karşınızda 'Açılımcılar Kumpanyası', yeniden seyircisiyle buluşuyor. Kumpanyacılar, en sonunda merdiven altlarında yürüttükleri sufle çalışmasını bırakıp, kamuoyuna, resim verme aşamasına geldiler."

BULDAN'DAN AKŞENER'E 'KÜRT DÜŞMANI' SUÇLAMASI

İYİ Parti liderinin bu sözlerine HDP'den tepki gecikmedi. Ardahan'da esnaf ziyareti gerçekleştiren HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Akşener'in sözlerine yanıt olarak şunları söyledi:

"6'lı masadaki bu kadın başkanın son grup toplantısında yapmış olduğu açıklamalar, bir kez daha Kürt düşmanlığını ortaya koyduğunu bizlere açık açık göstermiştir. Bize kumpanya kuruyor diye iftira attılar. Oysa HDP'liler kumpanya bilmezler."

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Buldan konuşmasında ayrıca "Kürt düşmanlığı yaparak birbirleri ile yarışanlar şunu iyi bilsinler ki kaybedecekler, kaybedecekler, kaybedecekler" ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ: TERBİYE SINIRLARINI AŞAN BİR NEFRET DİLİ

Buldan'ın bu sözlerine de İYİ Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu sert sözlerle karşılık verdi. İYİ Parti tarafından sosyal medyada paylaşılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bugün bir siyasi partinin Eş Genel Başkanı, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in 9 Kasım 2022 tarihli Grup Toplantımızdaki konuşmasında dile getirdiği eleştiriler karşısında; bir parti Genel Başkanı'na yakışmayacak çirkinlikte, terbiye sınırlarını aşan ve kutuplaştırıcı bir nefret dilini benimseyerek; asılsız suçlamalar ve hakaretlere başvurma yolunu tercih etmiştir."

"İLKESİZ, SEVİYESİZ GÖLGE OYUNU"

İYİ Parti'nin Buldan'a karşılığı şu ifadelerle devam etti:

"Kürtler bu ülkenin, bu vatanın asli ve şerefli vatandaşlarıdır. Bu çerçevede, her türlü ayrımcılığı reddediyoruz. Ayrıca; yürüttükleri siyasetteki tutarsızlıkları örtmek için yalan ve hamasete başvuranların son dönemde düştükleri zor durumu anlamakla birlikte, her sıkışan parti liderinin partimize ve Genel Başkanımıza saldırmasını asla kabul etmiyoruz.

"Siyaset adı altında ilkesiz, seviyesiz yapılan bu gölge oyununu milletimizin takdirine havale ediyoruz.

"İYİ Parti olarak; milletimizin her bir ferdinin hak ettiği mutlu, huzurlu, müreffeh ve özgür bir Türkiye'yi inşa edebilme hedefi için ilk günkü azmimizle çalışmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz."

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