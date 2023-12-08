Cebindeki elektronik sigaranın pili patladı! Bir anda kalçası alev aldı... "Yüksek bir tıslama sesi duydum"

MYNET-DIŞ HABERLER 33 yaşındaki kamyon şoförü Liam Moriarty, aracının içinde otururken elektronik sigara pilinin patlaması sonucunda alevler içinde kaldı. Sürücü koltuğunun arkasında başlayan küçük bir kıvılcım kısa sürede büyüdü ve sürücü koltuğunu kapladı. Sürücünün koluna yaklaşan alevler nedeniyle dirseğinin yandığı ifade edildi. Kazadan ciddi bir şekilde yaralanmayan Moriarty, "Kamyonum için endişelendim. Çünkü daha 3 ay önce almıştım" diye konuştu.

"ŞANSLIYDIM"

Birleşik Krallık'ın Dartford bölgesinde meydana gelen kazadan şans eseri kurtulduğunu dile getiren Moriarty, "Sandalyenin eğim mekanizması pili sıkıştırdı. Yüksek bir tıslama sesi duydum. Baktığımda alevler yükseliyordu ve dirseğimi yaktı. Sağ kurtulduğum için şanslıydım" dedi.







