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    4. Cebindeki elektronik sigaranın pili patladı! Bir anda kalçası alev aldı... "Yüksek bir tıslama sesi duydum"

    Cebindeki elektronik sigaranın pili patladı! Bir anda kalçası alev aldı... "Yüksek bir tıslama sesi duydum"

    08.12.2023 14:05 | Son Güncelleme:
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    Liam Moriarty isimli bir kamyon şoförü seyir halindeki aracın içinde korkunç bir kaza atlattı. Sürücünün elektronik sigarasının yedek pili düştü ve sürücü koltuğunun arkasında patladı. Bir anda Moriarty'in kalçasından yükselen alevler koluna kadar ulaşarak yaktı.

    MYNET-DIŞ HABERLER 33 yaşındaki kamyon şoförü Liam Moriarty, aracının içinde otururken elektronik sigara pilinin patlaması sonucunda alevler içinde kaldı. Sürücü koltuğunun arkasında başlayan küçük bir kıvılcım kısa sürede büyüdü ve sürücü koltuğunu kapladı. Sürücünün koluna yaklaşan alevler nedeniyle dirseğinin yandığı ifade edildi. Kazadan ciddi bir şekilde yaralanmayan Moriarty, "Kamyonum için endişelendim. Çünkü daha 3 ay önce almıştım" diye konuştu.

    "ŞANSLIYDIM"

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    Birleşik Krallık'ın Dartford bölgesinde meydana gelen kazadan şans eseri kurtulduğunu dile getiren Moriarty, "Sandalyenin eğim mekanizması pili sıkıştırdı. Yüksek bir tıslama sesi duydum. Baktığımda alevler yükseliyordu ve dirseğimi yaktı. Sağ kurtulduğum için şanslıydım" dedi.

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