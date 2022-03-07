Çeçen lider Kadirov'dan Zelenskiy'e tehdit! "Tek şansın" diyerek uyardı: Görevi Viktor Yanukoviç'e devret

Rusya'nın yanında Ukrayna'ya karşı savaşmak için asker gönderen Çeçen lider Ramazan Kadirov, yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i tehdit eden Kadirov, Ukraynalı liderin görevi devretmesini istediği ismi de işarete etti.

KADİROV, ZELENSKİY'İ TEHDİT ETTİ

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 12. günde de sürüyor. Savaşın başlarında Rusya'ya destek için Ukrayna'ya asker gönderen Çeçenistan Cumhurbaşkanı Kadirov, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i tehdit ederek ve son bir uyarıda bulundu.

"GÖREVİNİ VİKTOR YANIKOVİÇ'E DEVRET"

Rusya basınından Pravda'nın haberine göre Kadirov, Zelenskiy'e seslenerek görevini eski devlet başkanı Viktor Yanukoviç'e devretmesini istedi.

Mesajında Gürcistan'ın eski lideri Saakaşvili'yi hatırlatan Kadirov, "Gerçekten korkuyla yaşayarak hayatının sonuna kadar Saakaşvili'nin izinden gitmek istiyor musun? Bu senin için en iyi seçenek olmaz, değil mi? Şansını çok zorlama. Ben seni bir başkan olarak görmüyorum ve o şekilde hitap etmiyorum. Yasalara göre Viktor Yanukoviç halen Ukrayna'nın lideri. Görevini ona ver ve kaderine razı ol" dedi.

"KENDİNİ KURTARMAN İÇİN TEK ŞANSIN"

Sözlerine devam eden Kadirov, " Rusya'ya güveniyorsan ve diyaloğa hazır olursan, o zaman sana doğru adım atmaya, sana sığınma hakkı vermeleri ve kendini kurtarman için Rusya Devlet Başkanı'ndan bizzat ricada bulunmaya hazırım. Bütün bunlar, şimdi beni dinlersen ve tek şansını kullanırsan mümkün olacak. Kaçacak bir yerin yok" ifadelerini kullandı.

VİKTOR YANUKOVİÇ KİMDİR?

Yanukoviç, 1997'den 2002'ye kadar Ukrayna'nın doğusundaki bir eyalet olan Donetsk Oblastı'nın valisi olarak görev yaptı. 21 Kasım 2002'den 7 Aralık 2004'e ve 28 Aralık 2004'ten 5 Ocak 2005'e kadar Cumhurbaşkanı Leonid Kuçma'nın başkanlığında Ukrayna Başbakanı'ydı. Yanukoviç ilk olarak 2004 yılında cumhurbaşkanlığına adaylığını koymuştu: ikinci tur seçimlere yükseldi ve başlangıçta eski Başbakan Viktor Yuşçenko'ya karşı galip ilan edildi. Ancak seçim, seçim sahtekarlığı ve seçmene gözdağı verme iddialarıyla doluydu. Bu, yaygın vatandaş protestolarına neden oldu ve Kiev'in Bağımsızlık Meydanı, Turuncu Devrim olarak bilinen olayda işgal edildi. Ukrayna Yüksek Mahkemesi ikinci tur seçimleri iptal etti ve ikinci tura karar verdi. Yanukoviç, bu ikinci seçimi Yuşçenko'ya kaybetti. Cumhurbaşkanı Yuşçenko'nun başkanlığında 4 Ağustos 2006'dan 18 Aralık 2007'ye kadar ikinci kez Başbakan olarak görev yaptı.

Yanukoviç, 2010 yılında Başbakan Yulya Timoşenko'yu yenerek cumhurbaşkanı seçildi. Seçim, uluslararası gözlemciler tarafından özgür ve adil olarak değerlendirildi. Kasım 2013'te onun devlet başkanı olarak görevden alınmasına yol açan bir dizi olayın başlangıcına tanık oldu. Yanukoviç, beklemede olan bir AB ortaklık anlaşmasını reddederek, bunun yerine bir Rus kredi kurtarma paketini ve Rusya ile daha yakın ilişkileri sürdürmeyi tercih etti. Bu kararı, protestolara ve Ukrayna'yı Avrupa Birliği'ne uyumlu hale getirme taraftarları tarafından "Euromaidan" olarak adlandırılan bir dizi olay olan Kiev Bağımsızlık Meydanı'nın işgaline yol açtı. Ocak 2014'te bu, Ukrayna vatandaşları Berkut ve diğer özel polis birimleriyle karşı karşıya geldiğinde Bağımsızlık Meydanı'nda ve Ukrayna'nın diğer bölgelerinde ölümcül çatışmalara dönüştü. Şubat 2014'te, protestocular ve özel polis güçleri arasındaki şiddetli çatışmalar birçok ölüme ve yaralanmaya yol açtığı için, Ukrayna iç savaşın eşiğine geldi. 21 Şubat 2014'te Yanukoviç, uzun tartışmalardan sonra muhalefetle bir anlaşmaya vardığını iddia etti. Ancak o günün ilerleyen saatlerinde, Kiev'den ayrılırken arabasına ateş edildiğini ve Kırım yakınlarında seyahat ettiğini ve sonunda güney Rusya'da sürgüne gönderildiğini söyleyerek başkentten Kharkiv'e gitti.

22 Şubat 2014'te Ukrayna parlamentosu, Yanukoviç'i görevden almak için oy kullandı. Parlamento, Yanukoviç'in yerine geçecek kişiyi seçmek için özel seçim tarihi olarak 25 Mayıs'ı belirledi, ve iki gün sonra, Yanukoviç'i "sivilleri toplu olarak öldürmekle" suçlayarak tutuklama emri çıkardı." Yanukoviç, ayrılmasından sonra birkaç basın toplantısı düzenledi. Bunlardan birinde, kendisinin "Ukrayna vatandaşları tarafından oylamayla seçilen Ukrayna devletinin meşru cumhurbaşkanı" olarak kalacağını ilan etti. 18 Haziran 2015'te Yanukoviç, Ukrayna'nın Verkhovna Rada'sı (Ukrayna parlamentosu) tarafından resmen Ukrayna devlet başkanı unvanından mahrum edildi. 24 Ocak 2019'da bir Ukrayna mahkemesi tarafından vatana ihanetten gıyaben on üç yıl hapis cezasına çarptırıldı.

