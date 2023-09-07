Çekimler başladı! Kolpaçino 4 ne zaman vizyona girecek? Kolpaçino 4 konusu ve oyuncuları

2009, 2011 ve 2016 yılları arasında ilk üç filmi yayınlanan Kolpaçino 4. filminin çekimleri başladı. Filmin başrollerinden biri olan Şafak Sezer aynı zamanda filmin yönetmenliğini ve senaristliğini de üstlenmiştir. Peki, Kolpaçino 4 ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

KOLPAÇİNO 4 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Kolpaçino serisinin dördüncü halkası için start verildi. Şafak Sezer’in başrolü Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş ve Serkan Şengül’le paylaştığı Kolpaçino 4'ün çekimlerine geçtiğimiz gün başlandı. Film, kasım ayında vizyona girecek.

KOLPAÇİNO 4 KONUSU

Özgür karakteri, önceki hikayelerde kendisine kazık atan eski dostlarıyla hesaplaşmak için yola çıkıyor. Bu film, izleyicilere adaletin yerini bulması ve dostluk ilişkilerinin sınırlarını keşfetmesi için benzersiz bir fırsat sunuyor.

Özgür'ün önceki hikayelerde yaşadığı zorluklar ve ihanetler, onu büyük bir öfke ve intikam duygusuyla dolduruyor. Ancak Kolpaçino 4, sadece bu duyguların üzerine odaklanmıyor; aynı zamanda dostluğun gücünü ve yeniden bağların kurulmasının önemini de vurguluyor.

Filmdeki diğer karakterler de Özgür'ün karşısına çıkacak ve onunla yüzleşmek zorunda kalacaklar. Bu hesaplaşma anları, seyirciyi ekran başına kilitleyen gerilimi arttırırken aynı zamanda karakterlerin derinliklerini de ortaya koyuyor.

KOLPAÇİNO 4 OYUNCULARI

Şafak Sezer, Kolpaçino serisinin değişmez isimlerinden biridir ve bu filmde de yine başrolde yer almaktadır. Diğer oyuncular ise şu şekilde: Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş, Serkan Şengül.