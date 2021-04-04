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  4. Çekmeköy'de korkutan anlar! Defalarca otobüsü tekmeledi

Çekmeköy'de korkutan anlar! Defalarca otobüsü tekmeledi

04.04.2021 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Çekmeköy'de motosiklet sürücüsü, otobüs şoförüyle girdiği yol verme kavgasına katılan zihinsel engelli yolcu otobüsü tekmeledi. Kavgaya karışan kişinin otobüsü tekmelediği anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Çekmeköy'de korkutan anlar! Defalarca otobüsü tekmeledi

Olay geçtiğimiz günlerde Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre otobüs şoförüyle bir motosiklet sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmayı gören çevredeki vatandaşlar araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada otobüste bulunan bir yolcu, iddiaya göre motosiklet sürücüsü ve olay yerine gelen zihinsel ileri sürülen olduğu bir kişiye küfür etti.

DEFALARCA OTOBÜSÜ TEKMELEDİ

Küfür iddiası üzerine ortalık tekrar gerildi. Bunun üzerine otobüs şoförü olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Motosikletin sürücüsü otobüsün peşinden koşarken, zihinsel engelli olduğu öne sürülen kişi de otobüsü defalarca tekmeledi. Yaşananlar yolcular arasında kısa süreli paniğe neden oldu. Bir süre sonra otobüs olay yerinden ayrılarak güzergahına devam etti.

Görgü tanığı Ümit Tükel, şöyle konuştu:

“Motorcuyla otobüs sürücüsü arasında bir tartışma vardı. Biz araya girip yatıştırmaya çalıştık. Buradaki arkadaşlar da motorcuyu sakinleştirmeye çalıştı. Akli dengesi yerinde olmayan arkadaş araya girdi. Onu uzaklaştırmaya çalıştık. Şoför ile motorcunun arasındaki mevzu yavaşlattık. Bu sırada otobüsteki bir yolcu motorcuya tepki verdi. Motorcu da içerideki yolcuya kızdı. O yumruğu ona vurdu. Yani şoför ile alakası yok, yolcuya tepki verdi" diye konuştu. Motosiklet sürücüsünün babası Ahmet Günay, "Oğlum motorla orada dönüyordu. Otobüs şoförü önüne kırınca yolda tartışma yaşanıyor. Otobüs içindeki bir yolcu da küfür edince oğlumla bir gerginlik yaşandı. Ufak bir yol tartışması. Mahallemizde zihinsel engelli biri tartışmaya karışıyor, ona da küfür edilince o da otobüsün tekmelemiş. Sonra otobüs durmayarak yoluna devam etti “diye konuştu.

DHA


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