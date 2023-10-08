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ÇELİK YUMRUKLAR KONUSU VE OYUNCULARI! Çelik Yumruklar(Real Steel) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? TRT1 yayın akışı

08.10.2023 19:52 | Son Güncelleme:
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Çelik Yumruklar(Real Steel) filmi ile ilgili aramalar filmin TRT1 yayın akışı listesinde yer almasıyla hız kazandı. Hugh Jackman ve Dakota Goyo'nun başrolde olduğu dram, aksiyon ve bilimkurgu tarzındaki film bu akşam televizyonda ekrana gelecek. Her yayınlandığında büyük bir ilgi ile izlenen filme yine filme ilgi oldukça yoğun. Peki, Çelik Yumruklar(Real Steel) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? TRT1 yayın akışı

Çelik Yumruklar filmi konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 20.00'de TRT1'de ekrana gelecek olan Çelik Yumruklar, orijinal adıyla Real Steel filmi merakla bekleniyor. Fantastik tarzı ve ilgi çekici konusu ile dikkat çeken filmin yönetmenliğini Shawn Levy yapıyor. İşte Shawn Levy 'nin yönettiği Çelik Yumruklar (Real Steel) filmi ile ilgili merak edilenler...

ÇELİK YUMRUKLAR KONUSU

Para kazanmak için robot dövüşlerine başlayan Kenton bu işte çok başarılı olamayınca oğlu Max (Dakota Goyo) ile bir robot bulup onu yeniden programlar. Charlie'nin eğittiği robot kısa sürede oldukça başarı kazanır, ancak robot dövüşleri hala eski zamanlardaki gibidir. Seyirciler de bu işe para yatıranlar da hala aynıdır. Charlie ve oğlunun yarattığı robotun beklenmeyen çıkışı bazılarını rahatsız eder.

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ÇELİK YUMRUKLAR OYUNCULARI

Hugh Jackman: Charlie Kenton
Dakota Goyo: Max Kenton
Kevin Durand: Ricky
Hope Davis: Debra
Anthony Mackie: Finn
Olga Fonda: Farra Lemcova
James Rebhorn: Uncle Marvin
Karl Yune: Mashido
James Rebhorn: Marvin

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TRT1 YAYIN AKIŞI

06:05 Beni Böyle Sev
08:40 Alparlan: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Benim Güzel Ailem
15:45 Kendi Düşen Ağlamaz
19:00 Ana Haber
20:00 Çelik Yumruklar
22:40 Umudunu Kaybetme
01:00 Benim Güzel Ailem
03:20 Alparlan: Büyük Selçuklu

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