ÇELİK YUMRUKLAR KONUSU VE OYUNCULARI! Çelik Yumruklar(Real Steel) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? TRT1 yayın akışı

Çelik Yumruklar filmi konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 20.00'de TRT1'de ekrana gelecek olan Çelik Yumruklar, orijinal adıyla Real Steel filmi merakla bekleniyor. Fantastik tarzı ve ilgi çekici konusu ile dikkat çeken filmin yönetmenliğini Shawn Levy yapıyor. İşte Shawn Levy 'nin yönettiği Çelik Yumruklar (Real Steel) filmi ile ilgili merak edilenler...

ÇELİK YUMRUKLAR KONUSU

Para kazanmak için robot dövüşlerine başlayan Kenton bu işte çok başarılı olamayınca oğlu Max (Dakota Goyo) ile bir robot bulup onu yeniden programlar. Charlie'nin eğittiği robot kısa sürede oldukça başarı kazanır, ancak robot dövüşleri hala eski zamanlardaki gibidir. Seyirciler de bu işe para yatıranlar da hala aynıdır. Charlie ve oğlunun yarattığı robotun beklenmeyen çıkışı bazılarını rahatsız eder.

ÇELİK YUMRUKLAR OYUNCULARI

Hugh Jackman: Charlie Kenton

Dakota Goyo: Max Kenton

Kevin Durand: Ricky

Hope Davis: Debra

Anthony Mackie: Finn

Olga Fonda: Farra Lemcova

James Rebhorn: Uncle Marvin

Karl Yune: Mashido

James Rebhorn: Marvin

TRT1 YAYIN AKIŞI

06:05 Beni Böyle Sev

08:40 Alparlan: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Benim Güzel Ailem

15:45 Kendi Düşen Ağlamaz

19:00 Ana Haber

20:00 Çelik Yumruklar

22:40 Umudunu Kaybetme

01:00 Benim Güzel Ailem

03:20 Alparlan: Büyük Selçuklu

