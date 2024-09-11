Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği Erşan Kuneri'nin 2. sezonu geliyor! Vizyon tarihi açıklandı: Fragmanı beğeni topladı

2022 yılında Netflix'te yayınlanan ve ilk sezonuyla büyük beğeni toplayan Erşan Kuneri dizisinin 2. sezon yayın tarihi açıklandı. Hayranlarının heyecanla beklediği dizinin 2. sezonu Netflix'in resmi X (Twitter) hesabından, "Filmciliğe adanmış bir hayat. Erşan Kuneri 2. sezon 10 Ekim’de sadece Netflix’te." ifadesiyle paylaşıldı.

İlk olarak GORA filminin bir sahnesinde seyircisinin karşısına çıkan Erşan Kuneri karakteri Netflix'te 8 bölümlük bir diziyle popüler olmuştu. Dizinin ikinci sezonuna geri sayım başlamışken Erşan Kuneri dizisinin oyuncu kadrosuna Ahsen Eroğlu, Bige Önal ve Nilperi Şahinkaya'nın dahil olduğu söylendi.