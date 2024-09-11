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    4. Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği Erşan Kuneri'nin 2. sezonu geliyor! Vizyon tarihi açıklandı: Fragmanı beğeni topladı

    Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği Erşan Kuneri'nin 2. sezonu geliyor! Vizyon tarihi açıklandı: Fragmanı beğeni topladı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    11.09.2024 11:29
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    Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği ve başrolünü üstlendiği Erşan Kuneri dizisinin 2. sezonun yayın tarihi belli oldu. Dizinin fragmanı paylaşılırken vizyon tarihi ise 10 Ekim olarak açıklandı.

    Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği Erşan Kuneri'nin 2. sezonu geliyor! Vizyon tarihi açıklandı: Fragmanı beğeni topladı

    2022 yılında Netflix'te yayınlanan ve ilk sezonuyla büyük beğeni toplayan Erşan Kuneri dizisinin 2. sezon yayın tarihi açıklandı. Hayranlarının heyecanla beklediği dizinin 2. sezonu Netflix'in resmi X (Twitter) hesabından, "Filmciliğe adanmış bir hayat. Erşan Kuneri 2. sezon 10 Ekim’de sadece Netflix’te." ifadesiyle paylaşıldı.

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    İlk olarak GORA filminin bir sahnesinde seyircisinin karşısına çıkan Erşan Kuneri karakteri Netflix'te 8 bölümlük bir diziyle popüler olmuştu. Dizinin ikinci sezonuna geri sayım başlamışken Erşan Kuneri dizisinin oyuncu kadrosuna Ahsen Eroğlu, Bige Önal ve Nilperi Şahinkaya'nın dahil olduğu söylendi.

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    erşan kuneri
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