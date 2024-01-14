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  4. Cem Yılmaz’ın yeni gösterisinin biletleri ne kadar? Fiyatları gündemde... Zafer Algöz'den destek geldi

Cem Yılmaz’ın yeni gösterisinin biletleri ne kadar? Fiyatları gündemde... Zafer Algöz'den destek geldi

14.01.2024 11:46 | Son Güncelleme:
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Cem Yılmaz, uzun bir aradan sonra "CMXXIV" adlı gösterisiyle sahnelere dönüyor. Gösterinin biletleri yok satarken bilet fiyatları da gündem oldu. Cem Yılmaz'ın yakın dostu Zafer Algöz ise fiyatlara dair eleştiriler sorulunca bakın ne dedi.

Cem Yılmaz sahnelere geri dönüyor. Yılmaz'ın tek kişilik stand-up gösterisi "CMXXIV" biletleri sosyal medyada gündem oldu. Cem Yılmaz sosyal medya hesabından "Mart ayındaki gösterilerin biletleri tükendi. Teşekkür ederim. Sevinçliyim" ifadelerini kullandı.

4.400 TL'den 495 TL'ye kadar değişen fiyatlar sosyal medyada gündem oldu. 1.450, 1.200, 900 ve 700 TL'ye olarak değişen biletler gündem olunca Zafer Algöz'e de bu konuda fikri soruldu.

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Magazin News'in haberine göre; Algöz konuya dair “Bu fiyatlar en önse eğer, ben veririm. Cem’e feda olsun. Talep var, insanlar da gülmeye hasret kaldı. Cem o boşluğu dolduran bir isim olduğundan, bu fiyatlar olabilir. Dünyanın her yerinde canlı performanslar, konserler pahalıdır" dedi.


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Cem Yılmaz
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