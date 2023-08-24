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Cem Yılmaz yeni filmini 'Uyumlanmayı hissediyor musun?' diyerek duyurdu! Sosyal medya çalkalandı! "Erşan Kuneri'ye hazırlık"

24.08.2023 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta komedyen Cem Yılmaz, yeni filmi Do Not Disturb için bir paylaşım yaptı. Bir yandan da Erşan Kuneri dizisinin çekimlerine başlayan Yılmaz'a destek ve beğeni yağdı. Filmin yayın tarihi paylaşan usta isim haberi 'Uyumlanmayı hissediyor musun?' diyerek duyurdu.

Son dönemde yaptığı işlerle oldukça gündemde olan Cem Yılmaz, bu kez de yeni filmi Do Not Distub ile konuşuluyor. Ünlü oyuncu ve komedyen, Netflix'te yayınlanacak olan filminin tarihini açıklamasıyla birlikte sosyal medyada gündem oldu.

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Cem Yılmaz filmleri büyük bir kitle tarafından yakından takip ediliyor. Yılmaz son dizisi Erşan Kuneri ile adından oldukça söz ettirmişti.

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YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU

Yılmaz yeni filmi Do Not Disturb için 29 Eylül'ü işaret etti. Twitter hesabından paylaşım yapan oyuncu haberi 'Uyumlanmayı hissediyor musun? 29 Eylül'de NETFLIX de' diyerek duyurdu.

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"Ayzek ile Bir Gece" filminin yayın tarihi belli oldu. Cem Yılmaz'ın 2019 yapımı "Karakomik Filmler: 2 Arada" filminde canlandırdığı Ayzek karakterine odaklanan film 29 Eylül’de Netflix’te izleyicilerle buluşacak.

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Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşıma kullanıcılardan büyük destek geldi.

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Paylaşımı gören kullanıcılar ' Hadi bakalım Ayzek', 'En sevdiğim karakterin filmi geliyor', 'Bir maşallah verelim Ayzek'e', 'Cem abi, işte budur, sabırsızlıkla bekliyoruz…' gibi yorumlarda bulundular.

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