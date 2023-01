Cemal Can Canseven kimdir? Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven MasterChef ünlüler özel bölümünde!

Cemal Can Canseven MasterChef ünlüler özel bölümünde, en iyi tatları ortaya çıkarmak için kolları sıvayacak. Bununla birlikte Cemal Can Canseven hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki Cemal Can Canseven kimdir? Canseven, son zamanların popüler isimlerinden biri haline geldi. İşte Cemal Can Canseven hakkında detaylar...

CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

25 Mayıs 1995 Foça doğumlu Cemal Can Canseven 27 yaşındadır. Türk DJ, şarkıcı, model ve oyuncudur.

Pandemi dönemine denk gelen ve reyting rekorları kıran Survivor'un 2020 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. Bununla beraber tanınırlığı arttı. O Ses Türkiye Yılbaşı Gecesi'ne de konuk olarak katılmıştı.

Fenomen Danla Bilic'in yakın arkadaşıdır.