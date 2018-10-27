Cemal Kaşıkçı'yı öldürüp içkiyle kutlamışlar

Cinayet günü havaalanından teslim aldığı grubu konsolosluğa bıraktıktan sonra gördüklerini aHaber'e anlatan infaz timinin şoförü, olaya ilişkin şöyle konuştu:

Biz lüks araç kiralama işiyle uğraşıyoruz. Suudi Arabistan'dan saat 04.00'te uçakları inecek dediler. Saat 03.20 gibi haber geldi. Genel havacılığın kapısına yanaştık. 9 kişi geldiler. Üç arabaydık her arabaya üç kişi bindi. Benim arabaya ekibin başı iki kişiyle beraber bindi. İsmi Mutreb. Başkonsolosluğa yakın bir otele saat 05.00 gibi giriş yaptık. Sabah 08.00'de geldim ve 1.5 saat otelin karşısında bekledim. Mutreb ve yanında bir kişi daha vardı. Diğer ekipten 4-5 kişi konsolosluk aracına bindiler. Bizden haber bekleyen iki konsolosluk aracı vardı. Konsolosluk önünde indirdim. Benim aracımı konsolosluğun kapalı otoparkına aldılar. Dışarı çıktım diğer araçları organize ettim. Saat 10-11 gibi oldu bu olay. Bize "Çıkış yapılacak, bekleyin" diye haber verdiler.

"ÇOK KARANLIKTI İÇİ"



O sırada Kaşıkçı nişanlısıyla kapıda konuşuyor, şakaşıyordu. Onu uzun uzun baktım. Dikkatimi çekmişti. Arap misafirlerle çalıştığım için bana biraz beyaz geldi. Üzerinde kadife bir pantolon ve koyu bir ceket vardı. Kaşıkçı saat 13.14'te içeri girdi. Nişanlısı da beklemeye başladı. Yaklaşık bir saat içinde bir hareketlilik oldu. CC plakalı iki binek biri minivan üç araç çıkış yaptı. Minivanın içine baktım "Bizimkiler mi çıkış yapıyor boşuna beklemeyelim" diye. Bir şey göremedim. Çok karanlıktı içi. Birisi sola diğer ikisi düz devam etti.