HABER

Cemal Kaşıkçı'yı öldürüp içkiyle kutlamışlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 07:24 | Son Güncelleme

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldüren 15 kişilik infaz timinin şoförü, 2 Ekim tarihinde yaşananları anlattı. Şoför, açıklamasında "Kaşıkçı'yı içeri girerken gördüm. Nişanlısıyla şakalaşıyordu. Girdikten bir saat sonra hareketlilik oldu. Üç araç konsolosluktan çıktı. Timdekiler neşeliydi. Otelde verilen içkileri içe içe ülkelerine döndüler" ifadesini kullandı.

Cemal Kaşıkçı'yı öldürüp içkiyle kutlamışlar

Cinayet günü havaalanından teslim aldığı grubu konsolosluğa bıraktıktan sonra gördüklerini aHaber'e anlatan infaz timinin şoförü, olaya ilişkin şöyle konuştu:

Biz lüks araç kiralama işiyle uğraşıyoruz. Suudi Arabistan'dan saat 04.00'te uçakları inecek dediler. Saat 03.20 gibi haber geldi. Genel havacılığın kapısına yanaştık. 9 kişi geldiler. Üç arabaydık her arabaya üç kişi bindi. Benim arabaya ekibin başı iki kişiyle beraber bindi. İsmi Mutreb. Başkonsolosluğa yakın bir otele saat 05.00 gibi giriş yaptık. Sabah 08.00'de geldim ve 1.5 saat otelin karşısında bekledim. Mutreb ve yanında bir kişi daha vardı. Diğer ekipten 4-5 kişi konsolosluk aracına bindiler. Bizden haber bekleyen iki konsolosluk aracı vardı. Konsolosluk önünde indirdim. Benim aracımı konsolosluğun kapalı otoparkına aldılar. Dışarı çıktım diğer araçları organize ettim. Saat 10-11 gibi oldu bu olay. Bize "Çıkış yapılacak, bekleyin" diye haber verdiler.

"ÇOK KARANLIKTI İÇİ"

O sırada Kaşıkçı nişanlısıyla kapıda konuşuyor, şakaşıyordu. Onu uzun uzun baktım. Dikkatimi çekmişti. Arap misafirlerle çalıştığım için bana biraz beyaz geldi. Üzerinde kadife bir pantolon ve koyu bir ceket vardı. Kaşıkçı saat 13.14'te içeri girdi. Nişanlısı da beklemeye başladı. Yaklaşık bir saat içinde bir hareketlilik oldu. CC plakalı iki binek biri minivan üç araç çıkış yaptı. Minivanın içine baktım "Bizimkiler mi çıkış yapıyor boşuna beklemeyelim" diye. Bir şey göremedim. Çok karanlıktı içi. Birisi sola diğer ikisi düz devam etti.

bomba-iddia-cemal-kasikci-yi-o-oldurdu-3789821

"TEFTİŞ VAR SİZİ ALAMIYORUZ"

Nişanlısı orada bir iki saat bekleyince dikkatimi çekti. Başka Suudi misafirler de geldi evrak işleri için. O zaman güvenlikler bunlara "Teftiş var sizi alamıyoruz yarın gelin" dediler. Saat 4 gibi bize telefon geldi. Otele gittik. İki kişi belirdi kapıda, akşam aldığım insanlara benzemiyordu. "Bizim gruptan mısınız?" diye sordum "Evet sizin gruptanız" dediler. Biri valiz için iki araba istiyoruz" dedi.

"ARABADA SİGARA VE ALKOL KULLANDILAR"

Dört kişi benim arabama bindi yolda 'Karnımız aç yemek yiyebileceğimiz yer var mı' diye sordular. Bunları dönerciye götürdüm. Gayet neşelilerdi, arabada sigara ve alkol kullandılar. Otellerin verdiği alkolü yanlarına almışlardı. Hepsini içe içe gittiler. Beraber yemek yedik. Sonrasında kendilerini genel havacılık terminaline götürdüm. 10 dakika sonra da Mutreb, konsolosluğun aracıyla geldi. Sonrasında uçağa binip gittiler."

"SUSUYORUM"

Öte yandan Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmeden bir kaç ay önce Kanada ulusal basın kuruluşu Global News'e verdiği röportaj ortaya çıktı. Suudi Arabistan rejiminin tehdit ve baskılarına değinen Kaşıkçı, "Her ne kadar Washington'da yaşıyor olsam da susuyorum. Çünkü çok fazla gözdağı veriyorlar" sözleriyle endişesini dile getirdi.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Gece yarısı Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda hareketlilik!Gece yarısı Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda hareketlilik!
GÜNCELLEME 3- İsrail uçakları Gazze'yi bombalıyorGÜNCELLEME 3- İsrail uçakları Gazze'yi bombalıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan

En Çok Okunan Haberler

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 21 ilin valisi görevden alındı

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 21 ilin valisi görevden alındı

15 bin TL maaşla çalışacak Türk eleman arıyorlar

15 bin TL maaşla çalışacak Türk eleman arıyorlar

İnce: Cumhurbaşkanlığı seçiminin 5 yıl sürmeyeceğini senet veririm

İnce: Cumhurbaşkanlığı seçiminin 5 yıl sürmeyeceğini senet veririm

Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

Cenk Tosun gözyaşlarına boğuldu!

Cenk Tosun gözyaşlarına boğuldu!

Piyanist ile lise öğrencisinin yasak aşk rezaleti

Piyanist ile lise öğrencisinin yasak aşk rezaleti

İlginizi Çekebilir

Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Bedelli askerlik kuyruğu gece de devam etti! 24 saat açık olacak

Bedelli askerlik kuyruğu gece de devam etti! 24 saat açık olacak

'Bakan talimat verdi, dışarıya çıkartıldı'

'Bakan talimat verdi, dışarıya çıkartıldı'

Selahattin Demirtaş 2 yıl sonra hakim karşısına çıktı

Selahattin Demirtaş 2 yıl sonra hakim karşısına çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları: 27 Ekim Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 27 Ekim Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul talimatı

Gece yarısı Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda hareketlilik!

Gece yarısı Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda hareketlilik!

İstanbul'un yeni valisi Ali Yerlikaya oldu! Ali Yerlikaya kimdir?

İstanbul'un yeni valisi Ali Yerlikaya oldu! Ali Yerlikaya kimdir?

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 21 ilin valisi görevden alındı

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 21 ilin valisi görevden alındı

İlber Ortaylı'dan yeni Atatürk ve Samsun açıklaması

İlber Ortaylı'dan yeni Atatürk ve Samsun açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.