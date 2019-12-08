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Çernobil'in kapısı Türk akademisyen ve öğrencilere açılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 11:03 | Son Güncelleme

Ankara Üniversitesi ile Ukrayna'daki Nükleer ve Radyasyon Güvenliği Ulusal Bilim ve Teknik Merkezi arasındaki iş birliği kapsamında Türk ve Ukraynalı akademisyenler, nükleer bilimler alanında ortak çalışmalar yürütecek - Türk akademisyen ve öğrenciler Ukrayna'daki nükleer santrallerde ve Çernobil faciasının yaşandığı bölgede bilimsel araştırmalar ve gözlem yapacak - Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Niyazi Meriç: - "Bu iş birliği, Ukrayna'daki nükleer santrallerde rahatlıkla deney yapma, oralardaki uzmanların bilgi birikiminden yararlanmamıza imkan sağlayacak"

AHMET SERTAN USUL - Ankara Üniversitesi ile Ukrayna'daki Nükleer ve Radyasyon Güvenliği Ulusal Bilim ve Teknik Merkezi (SSTC NRS) arasındaki iş birliği kapsamında Türk ve Ukraynalı akademisyen ile öğrenciler, nükleer bilimler alanında ortak çalışmalar yapacak.

Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü ile SSTC NRS arasında nükleer bilimler alanında bilgi paylaşımı ve ortak çalışmalar yapılması, öğrencilere nükleer teknolojiler kullanımı ve radyasyon güvenliği gibi konularda eğitimler verilmesi amacıyla iş birliğine gidildi.

Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Niyazi Meriç, iş birliğine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki nükleer reaktör kurulumu çalışmalarına işaret ederek, bu reaktörlerde görev yapacak eğitimli personele ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Türkiye'de nükleer bilimler üzerine çalışan az sayıda akademisyen olduğunu belirten Meriç, "Öğrencilerimizi iyi şekilde yetiştirmemiz ülkemizin geleceği için büyük önem taşıyor. Bunun için de nükleer bilimler üzerine çalışmaların yapılabileceği laboratuvarlara ihtiyaç var." dedi.

Meriç, bu kapsamda tecrübelerinden faydalanmak için SSTC NRS ile iş birliği yaptıklarını ifade ederek, "Ukrayna'da birçok nükleer reaktör bulunuyor. Ayrıca reaktör kazasının yaşandığı Çernobil Nükleer Santrali var. Buralara gidip hem deneylerimizi gerçekleştirmeyi hem de öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

- Eğitim programları gelecek yıl başlayacak

SSTC NRS'nin Ukrayna'daki tüm nükleer santrallerden sorumlu olduğuna dikkati çeken Meriç, "Bu iş birliği, Ukrayna'daki nükleer santrallerde rahatlıkla deney yapma, oralardaki uzmanların bilgi birikiminden yararlanmamıza imkan sağlayacak. Böylece öğrencilerimiz ile birlikte hem Çernobil'de hem de diğer nükleer reaktörlerde bilimsel gözlem ve çalışmalar yapabileceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Meriç, ayrıca Ukrayna'daki Odessa Ulusal Politeknik Üniversitesi ve Ukrayna Ulusal Teknik Üniversitesi Igor Sikorsky Kiev Politeknik Enstitüsü ile iş birliği halinde olduklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Türk öğrenciler, nükleer bilimler alanındaki yüksek lisans programlarının ilk yılını ülkemizde tamamladıktan sonra eğitimlerine Ukrayna'daki üniversitelerde devam edebilecek. Bu programlardan mezun olan öğrenciler, hem Türkiye'de hem de Ukrayna'da eğitim gördükleri üniversitelerden diploma alacak. Bu kapsamdaki eğitim programları gelecek yıl başlayacak."

SSTC NRS Müdürü Ihor Shevchenko da Türkiye'nin nükleer enerji üreten ülkeler arasına katılma yolunda ilerlediğini belirterek, bu konudaki tecrübelerini paylaşmaya hazır olduklarını aktardı.

Nükleer santrallerin güvenliğinin önemine işaret eden Shevchenko, "Gelecekte Türkiye'deki nükleer santrallerde çalışacak personelin iyi eğitimli ve profesyonel olması gerekiyor. Bu bağlamda nükleer santrallerin kullanımıyla ilgili uzmanların yetiştirilmesi için Türkiye'ye eğitim programları sağlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Shevchenko, Ukrayna'ya gelecek Türk öğrencilerin nükleer santralleri ve Çernobil faciasının yaşandığı bölgeyi ziyaret etmelerinin önemli bir deneyim olacağını vurgulayarak, "Öğrenciler, hem bilgi edinecek hem de Çernobil faciasının yaşandığı bölgede, sorumsuzluğun ne kadar büyük bir bedele mal olabileceğini görecek." dedi.

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