Çernobil'in kapısı Türk akademisyen ve öğrencilere açılacak

AHMET SERTAN USUL - Ankara Üniversitesi ile Ukrayna'daki Nükleer ve Radyasyon Güvenliği Ulusal Bilim ve Teknik Merkezi (SSTC NRS) arasındaki iş birliği kapsamında Türk ve Ukraynalı akademisyen ile öğrenciler, nükleer bilimler alanında ortak çalışmalar yapacak.

Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü ile SSTC NRS arasında nükleer bilimler alanında bilgi paylaşımı ve ortak çalışmalar yapılması, öğrencilere nükleer teknolojiler kullanımı ve radyasyon güvenliği gibi konularda eğitimler verilmesi amacıyla iş birliğine gidildi.

Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Niyazi Meriç, iş birliğine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki nükleer reaktör kurulumu çalışmalarına işaret ederek, bu reaktörlerde görev yapacak eğitimli personele ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Türkiye'de nükleer bilimler üzerine çalışan az sayıda akademisyen olduğunu belirten Meriç, "Öğrencilerimizi iyi şekilde yetiştirmemiz ülkemizin geleceği için büyük önem taşıyor. Bunun için de nükleer bilimler üzerine çalışmaların yapılabileceği laboratuvarlara ihtiyaç var." dedi.