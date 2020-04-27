Cerrahpaşa'nın dekanı yaşananları böyle açıkladı: Patır patır hastalar gelmeye başladı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı ve İl Pandemi Kurulu üyesi Prof. Dr. Sait Gönen, Teke Tek Bilim'de Fatih Altaylı'nın konuğu oldu. Cerrahpaşa'nın koronavirüs salgınına karşı başarısı BBC ve CNN gibi uluslararası yayın kuruluşlarının dikkatini çekti. Prof. Dr. Gönen bu başarının tarihi arka planını hatırlatarak "Köklü kurumların kurumsal hafızları da olur. Cerrahpaşa 1893 kolera salgınında fonksiyon icra etmiş. 1911'de ikinci kolera salgınında dolmuş sahra hastanesi kurulmuş Cerrahpaşa içine" diye konuştu.

"PATIR PATIR HASTALAR GELMEYE BAŞLADI"

Salgının Çin'de başlamasının ardından ve daha pandemi ilan edilmeden fakülte hocalarıyla sık sık görüştüklerini kaydeden Prof. Gönen, şöyle devam etti:

"Bir pazar toplantı yaptık, pazartesi bilim kurulu kurduk, 'Bizi siz yönlendireceksiniz. Tedavi algoritmaları da sizin yönlendirmenize göre' dedik. Malzeme ile ilgili de panik yaşadık, hızla tedarikine başladık. Cerrahi monoblok binamızı kovid hastalarına tahsis ettik. Patır patır hastalar gelmeye başladı. Her gün bir servisimizi kovid servisi yaptık. 17 servisimizi kovid servisi haline getirdik."