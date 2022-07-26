Çeşitli yemekleri rahatlıkla pişirebileceğiniz en iyi çift taraflı tava hangisi?

Çift taraflı tava almak istiyorsunuz ama "Çift taraflı tavada neler pişirilir? En iyi çift taraflı tava hangisi?" soruları kafanızı kurcalıyorsa doğru yerdesiniz. Her evde mutlaka bulunması gereken tavanın en iyileri, döküm olanlar diye biliniyor. Hem sağlık açısından hem yemekleri lezzetli pişirme açısından çok fazla tercih ediliyor. Aklınızdaki tüm soruların yanıtlarını bulacağınız birbirinden kaliteli çift taraflı tava önerilerini sizler için derledik. Gelin, bu ürünlere birlikte bakalım.

1. Sağlam döküm malzemesiyle dikkat çeken: Beren Döküm Çift Taraflı Tava

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En iyi çift taraflı tava, şüphesiz yemekleri en lezzetli ve sağlıklı şekilde pişiren tava olarak biliniyor. Alaşım çelikten oluşan Beren Döküm Çift Taraflı Tava, 36 santimetre çapında ve siyah renkli bir döküm yapıdan oluşuyor. Sökülebilen ahşap kulpu sayesinde ürünü kullanmak ve temizliğini yapmak oldukça kolay ve pratik oluyor. İki yüzeyli yapısı ile her an yemek pişirmeye hazır bir konumda bekleyen tavayla çok çeşitli yemekler hazırlayabilirsiniz. Gazlı ocaklarda daha etkili sonuçlar veren tava, mutfaktaki en yakın arkadaşınız olmaya aday ürünlerden biri oluyor.

2. Yuvarlak ve kulplu: Lava Döküm Çift Taraflı Gözleme ve Bazlama Tavası

"Çift taraflı tava en iyisi hangisi?" karşılaştırmasında tartışmasız olarak döküm tavaların tercih edildiğini görülüyor. Lava Döküm Çift Taraflı Gözleme ve Bazlama Tavası ile âdeta sacda pişirilen hamur işlerinin tadını yakalayabilirsiniz. Çift taraflı yapısı sayesinde ürün, yapışmaz özelliği sayesinde kolay temizleme imkanı sunuyor. Sağlıklı ve hızlı şekilde pişirme yaptığı için enerji tasarrufu açısından çok fazla tercih ediliyor. Demir döküm bir malzemeden üretilen tava, ısıyı eşit miktarda dağıtarak homojen olarak pişmesini sağlıyor. Fırına girebilen ürün, gazlı ocaklarda da tercih edilebiliyor.

3. Schafer Yuvarlak Double Grill Pan Çift Taraflı Tava ile birbirinden lezzetli yemekler hazırlayın

"En iyi çift taraflı tava hangisi?" diye sorulduğunda Schafer Yuvarlak Double Grill Pan Çift Taraflı Tava, akla gelen ilk ürünlerden biri olabilir. Siyah renkli olması ve yanmaz yapışmaz kulplara sahip olmasından dolayı ürün, kullanıcıların beğenisini kazanır. Açılır kapanır sistemi ile pratik ve kolay bir şekilde yemeklerinizi pişirebilirsiniz. Ürünün en yaygın kullanım alanı et yemekleri olsa da neredeyse tüm yemekler için tavayı tercih edebilirsiniz. "Çift taraflı tava nasıl kullanılır?" sorusunu hemen yanıtlayalım: Önce yemeğin bir yüzeyi iyice pişirilir. Daha sonra başka aparata ihtiyaç duymadan tava çevrilerek yemeğin diğer tarafı da pişirilir.

4. Dayanıklı ve sağlam: Pasamer Yanmaz Yapışmaz Çift Taraflı Tava

"Pasamer Yanmaz Yapılmaz Çift Taraflı Tava ile neler yapılabilir?" sorusuna sandviç, tost ve diğer hamur işi yemekleri cevabı veriliyor. Yanmaz yapışmaz özelliği ile ürünün temizliği kolayca yapılıyor. Aerodinamik kap gövdesi sayesinde ergonomik tasarımı müşteriyle buluşuyor. Kanca tasarımı ile mutfaklarda yüksek verimlilik sağlayan ürün, ısı transferi sayesinde içinde bulunan malzemeyi kısa sürede pişiriyor. Tatlı, biftek, yumurta ruloları ve sandviçler bu sayede hızlıca hazırlanabiliyor. Mutfakta acemilerin dahi rahatlıkla kullanabileceği çift taraflı tavayı gittiğiniz her yere taşıyarak birbirinden lezzetli yemekler hazırlayabilirsiniz.

5. Pratik ve kaliteli: OMS Yuvarlak Silikon Contalı Grill Çift Taraflı Tava

OMS Yuvarlak Silikon Contalı Grill Çift Taraflı Tava, mutfakta lezzetli yemekler hazırlamak isteyenlere öneriliyor. Börek, balık ve daha birçok çeşidi kısa sürede hazırlayan tava; her evin demir başı olmaya aday. Çift taraflı tava kullananlar, yemeklerin epey lezzetli olduğunu fark ettiği için üründen vazgeçemiyor. Silikon contalı yapısı sayesinde tava, yemek pişirirken eliniz yanmadan tutmanıza yardımcı oluyor. Kulp kısmının ısıyı iletmeyen yapısıyla kolayca ocaktan alıp servis yapma imkânı sunuyor. Yuvarlak olması ise hamsi tava yapacaklar için avantaj sağlıyor. Kızartma ya da ızgara gibi farklı pişirme yöntemini bünyesinde barındıran ürünü incelemek ister misiniz?

6. Granit kullanılarak üretilen: Sinbo Çift Taraflı Döküm Tava

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Çift taraflı tava en ucuz kategorisinde kendinden söz ettiren Sinbo Çift Taraflı Döküm Tava ile en lezzetli et mühürlemeyi yapabilirsiniz. Enerji tasarrufu sağlayan alüminyum malzemeden üretilen tava; siyah ve gri renklerden oluşuyor. 37 x 45 x 33.5 cm olan ürünün ölçüleri, kolay kullanım imkânı sağlıyor. Isıya dayanıklı iç ve dış yüzeyi ile granit yapısı, oldukça lezzetli yemekler pişirmenize yardımcı oluyor. Mıknatıslı tutma sapları ve çift taraflı yapısı ve dikdörtgen şekli sayesinde epey pratiklik sağlayan ürünü tercih edebilirsiniz. Bu sayede birçok çeşit yemeği pratik şekilde hazırlayabilirsiniz.

7. İster ızgara ister gözleme: Cookcase Çift Taraflı Gözleme ve Et Tavası

Cookcase Çift Taraflı Gözleme ve Et Tavası, 35 x 50 cm ölçülerinde çok amaçlı bir kullanım sağlıyor. Döküm olan ürün, çıkarılabilir sapı sayesinde fırında tepsi olarak da kullanılıyor. İster ızgara ister gözleme ve börek yapımında kullanabilen tava, sağlıklı yemekleri sofralarınıza taşıyor. Çift taraflı tava tavsiyesi olarak granit ve döküm yapısı ile ön plana çıkan Cookcase markalı tava, kullanıcılar tarafından oldukça tercih ediliyor. Birbirinden farklı ve lezzetli gözlemeleri köy sacı kıvamında pişirebilir veya ızgaraları mangal kıvamında hazırlayarak misafirlerinize ikram edebilirsiniz.

8. İki adet fırın eldiveni hediyeli: Karaca Mutfaksever Çift Taraflı Izgara Tava

Karaca Mutfaksever Çift Taraflı Izgara Tava, granit bir yapıya sahip olması açısından avantaj sağlıyor. İleri teknoloji ürünü olan biogranit, zararlı bir kimyasal bileşen içermeden sağlıklı yemek pişirmenizi sağlıyor. Maksimum derecede yanmaz yapışmazlık sağlayan ürün, bu özelliği sayesinde leke tutmadan kolayca temizleniyor. İndüksiyonlu ocaklarda kullanıma uygun olmayan ürün, gazlı ocaklarda rahatlıkla kullanılıyor. Kullanımı kolay olan şık kulplar ile elinizi yakmadan yemeklerinizi pişirebiliyorsunuz. İç dizaynı ikiye bölünerek hazırlanan çift taraflı tavada isteğinize göre farklı şekillerde yemeklerinizi hazırlayabiliyorsunuz.

9. Lezzetli şekilde balık pişirmek isteyenlere: ThermoAD Döküm Çift Taraflı Balık Tava

"Çift taraflı balık tavası nasıl kullanılır?" sorusunun cevabını özellikleri sayesinde ThermoAD Döküm Çift Taraflı Balık Tava'da bulabilirsiniz. Model, yuvarlak ve contalı döküm yapısıyla balık pişirmeye en uygun olan ürün olma özelliğini kullanıcılara sunuyor. PFOA içermeyen yapısı sayesinde zararlı kimyasallar, ürün ısındığında yemekler ile etkileşime girmiyor. Ürünün bu özelliği, sağlık açısından oldukça seviliyor. Balık seven kişilerin ilk tercihi olan ThermoAD marka döküm çift taraflı tavanın kapağını açmadan kısa sürede yemeklerinizi hazırlayabilirsiniz. Ürünü daha detaylı incelemeye ne dersiniz?

10. Mutfağında gold renkli ürün tercih edenler için: Bambum Çift Taraflı Gold Tava

Bambum Çift Taraflı Gold Tava, birbirinden lezzetli tost ve sandviçleri kısa sürede pişirmesi ile ön plana çıkar. Kapaklı yapısı sayesinde pres görevi gören çift taraflı tava ile kahvaltıda sevdikleriniz ve kendiniz için lezzetli tostlar hazırlayabilirsiniz. Çok yüksek sıcaklığa maruz bıraksanız bile ürünün ısı geçirmeyen kulpları, tavayı kolayca tutmanızı sağlar. Gold rengi sayesinde kullanıcılara farklı renk seçeneği sunan tava, mutfağınızın dekorasyonuna renk katar. Ürünü kendiniz ya da sevdikleriniz için satın alarak birbirinden lezzetli yemekler pişirmeye ne dersiniz?