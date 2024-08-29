MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cesur sahneleriyle gündemdeydi… Meryem Uzerli balkonda bornozuyla poz verdi! Beğeni butonu çöktü

Cesur sahneleriyle gündemdeydi… Meryem Uzerli balkonda bornozuyla poz verdi! Beğeni butonu çöktü

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
29.08.2024 12:02
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Muhteşem Yüzyıl dizisinde hayat verdiği 'Hürrem' karakteriyle hafızalara kazınan Meryem Uzerli son olarak Burak Berkay Akgül ile başrolünü paylaştığı Ru dizisindeki cesur sahneleri ile gündemdeydi.

MYNET-Bir dönemin en çok konuşulan ve en çok izlenen yapımlarından biri olan Muhteşem Yüzyıl dizisinde 'Hürrem' karakterine hayat veren ve o rolü ile hafızalara kazınan Meryem Uzerli son dönemde değişimi ve cesur sahneleriyle gündemdeydi.

Dijital platformda yayınlanan Burak Berkay Akgül ile başrolünü paylaştığı Ru dizisindeki sahneleriyle dikkatleri üzerine çeken Uzerli şimdi de son pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

uzerli 1

Kaldığı otelin balkonunda bornozuyla pozlar veren Meryem Uzerli'nin bu kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

uzerli 3

YORUM YAĞDI

Ünlü ismin cesur pozlarına sosyal medyada; 'harika görünüyorsun', 'her hali çok güzel', 'bayıldım' gibi yorumlar yapıldı.

UZERLİ 4

ESTETİK İTİRAFI ŞAŞIRTMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde estetik itirafıyla dikkat çeken Uzerli "evet hepsini yaptırıyorum bazen oluyor bazen olmuyor, yapacak bir şey yok!" sözleriyle uzun süre konuşulmuştu.

uzerli 5

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Meryem Uzerli
En Çok Okunan Haberler
'Çözülmeyen bir sır perdesi' Saat saat anlattı: 2,5 saatlik boşluk var!

'Çözülmeyen bir sır perdesi' Saat saat anlattı: 2,5 saatlik boşluk var!

Küçükçekmece'de metrobüs kazası! İşte o anlar

Küçükçekmece'de metrobüs kazası! İşte o anlar

İneğe tecavüz etmeye çalışırken yakalanmıştı! Cezası Putin'den geldi

İneğe tecavüz etmeye çalışırken yakalanmıştı! Cezası Putin'den geldi

Canlı yayında Narin isyanı! "Haberlere yansımayan bazı gerçekler var"

Canlı yayında Narin isyanı! "Haberlere yansımayan bazı gerçekler var"

Mahalle ablukaya alındı! Görünce iç çamaşırlarıyla kaçtılar

Mahalle ablukaya alındı! Görünce iç çamaşırlarıyla kaçtılar

Galatasaray camiası fokur fokur kaynıyor

Galatasaray camiası fokur fokur kaynıyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Yıldız savaşları başlasın! Star Wars temalı LEGO setler indirime girdi

Yıldız savaşları başlasın! Star Wars temalı LEGO setler indirime girdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Saç, sakal, yüz; hepsi için tek cihaz! Şimdi indirimde, kaçırmayın

Saç, sakal, yüz; hepsi için tek cihaz! Şimdi indirimde, kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.