Çevrimiçi flört uygulamasını değerlendirdi! "Türkiye'de ve Londra'da çok farklı" dedi... Sosyal medyada gündem yaratmayı başardı

'Eliflonrada2' kullanıcı adıyla TikTok'ta paylaşım yapan bir kadın, Londra'ya taşındıktan sonra randevulaşma dünyasında kendisini şoke eden durumları anlatınca sosyal medyanın ilgisini çekmeyi başardı. Türkiye'deki randevulaşma alışkanlıklarının aksine Londra'nın erkekleri Elif'i duruma uğratmayı başarmış.

"BENİ ŞOKE EDEN ŞEYLER"

Londra'da ve Türkiye'deki erkeklerin flörtleşme alışkanlarının birbirinden farklı olduğunu kendi deneyimleri üzerinden atlatan genç kadın, "Birincisi Türkiye'de Tinder'da sağa kaydırdığım zaman %99.9 eşleşme oluyordu. Bunu övünmek için ya da muhteşem göründüğümü düşündüğüm için söylemiyorum. Dolayısıyla beğenmediğimi geçiyordum, beğendiğimle buluşuyordum. Çok güzeldi ama Londra'da öyle olmadı. Hatta o anı o kadar iyi hatırlıyorum ki sola kaydırıyordum bir tane çocuğu gördüm. 'Ne kadar yakışıklı' dedim. Profini okuyunca da buluşacağımızı zannettim. Sağa kaydırdım. Eşleşmesini bekliyorum. Eşleşmedik. İkinci durum ise eşleştiğinde erkekler mesaj atmıyor. Tamam Türkiye'de de tek tük mesaj atmayan oluyordu. Hatta mesaj attığın zaman bile yanıt vermeyenler oluyor. Bu şekilde reddedilmenin ilk şokunu atlattıktan sonra insanın aklına şöyle bir şey geliyor; Ben bu ülkede "s" objesi değilim. Ben bunu bir win olarak görüyorum" dedi.







