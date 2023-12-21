Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Çevrimiçi flört uygulamasını değerlendirdi! "Türkiye'de ve Londra'da çok farklı" dedi... Sosyal medyada gündem yaratmayı başardı

    Çevrimiçi flört uygulamasını değerlendirdi! "Türkiye'de ve Londra'da çok farklı" dedi... Sosyal medyada gündem yaratmayı başardı

    21.12.2023 08:03 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    'Eliflonrada2' kullanıcı adıyla TikTok'ta paylaşım yapan bir kadın, Londra ve Türkiye'de kullandığı çevrimiçi flörtleşme uygulamasındaki deneyimlerini anlattı. İki ülkede de benzer şekilde Tinder kullandığını söyleyen genç kadın, ülkelere göre kullanıcı alışkanlıklarının da değiştiğini tek bir şekilde dile getirdi. İki ülke erkeklerinin arasındaki farkı anlatınca sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

    Çevrimiçi flört uygulamasını değerlendirdi! "Türkiye'de ve Londra'da çok farklı" dedi... Sosyal medyada gündem yaratmayı başardı

    'Eliflonrada2' kullanıcı adıyla TikTok'ta paylaşım yapan bir kadın, Londra'ya taşındıktan sonra randevulaşma dünyasında kendisini şoke eden durumları anlatınca sosyal medyanın ilgisini çekmeyi başardı. Türkiye'deki randevulaşma alışkanlıklarının aksine Londra'nın erkekleri Elif'i duruma uğratmayı başarmış.

    "BENİ ŞOKE EDEN ŞEYLER"

    2

    Londra'da ve Türkiye'deki erkeklerin flörtleşme alışkanlarının birbirinden farklı olduğunu kendi deneyimleri üzerinden atlatan genç kadın, "Birincisi Türkiye'de Tinder'da sağa kaydırdığım zaman %99.9 eşleşme oluyordu. Bunu övünmek için ya da muhteşem göründüğümü düşündüğüm için söylemiyorum. Dolayısıyla beğenmediğimi geçiyordum, beğendiğimle buluşuyordum. Çok güzeldi ama Londra'da öyle olmadı. Hatta o anı o kadar iyi hatırlıyorum ki sola kaydırıyordum bir tane çocuğu gördüm. 'Ne kadar yakışıklı' dedim. Profini okuyunca da buluşacağımızı zannettim. Sağa kaydırdım. Eşleşmesini bekliyorum. Eşleşmedik. İkinci durum ise eşleştiğinde erkekler mesaj atmıyor. Tamam Türkiye'de de tek tük mesaj atmayan oluyordu. Hatta mesaj attığın zaman bile yanıt vermeyenler oluyor. Bu şekilde reddedilmenin ilk şokunu atlattıktan sonra insanın aklına şöyle bir şey geliyor; Ben bu ülkede "s" objesi değilim. Ben bunu bir win olarak görüyorum" dedi.

    İlginizi Çekebilir

    Meditasyon seansı 300 dolar! Kimse ne olduğunu anlayamadı

    Meditasyon seansı 300 dolar! Kimse ne olduğunu anlayamadı

     Pazarda gelinlikle dolaştı: Kocamın evli olduğunu...

    Pazarda gelinlikle dolaştı: Kocamın evli olduğunu...

     Duygulanan gelin ağlamaktan fenalaştı! Viral görüntüler

    Duygulanan gelin ağlamaktan fenalaştı! Viral görüntüler

     "Memelere özgürlük" sloganıyla sokağa çıktı, tansiyon yükseldi!

    "Memelere özgürlük" sloganıyla sokağa çıktı, tansiyon yükseldi!

     4 kadınla aynı anda evlendi! Düğün görüntüleri gündem oldu

    4 kadınla aynı anda evlendi! Düğün görüntüleri gündem oldu


    Kesfet


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Çayını 5 dakika geç getiren karısını kafasını kılıçla keserek öldürdüÇayını 5 dakika geç getiren karısını kafasını kılıçla keserek öldürdü
    Birbirlerine sürtünerek meditasyon yaptılarBirbirlerine sürtünerek meditasyon yaptılar
    TV yayın akışı: 21 Aralık 2023 PerşembeTV yayın akışı: 21 Aralık 2023 Perşembe
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya tiktok Tinder ilişki sorunları flört
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Hem kamu hem özel, 21 banka harekete geçti! Krediye erişimde yeni dönem

    Hem kamu hem özel, 21 banka harekete geçti! Krediye erişimde yeni dönem

    Haftada 4 gün çalışma uygulaması test edildi! İşte sonuçlar…

    Haftada 4 gün çalışma uygulaması test edildi! İşte sonuçlar…

    Birbirlerine sürtünerek meditasyon yaptılar

    Birbirlerine sürtünerek meditasyon yaptılar

    En zenginlere hizmet ediyor! O eskortun aylık kazancı dudak uçuklattı

    En zenginlere hizmet ediyor! O eskortun aylık kazancı dudak uçuklattı

    Tamamen çıplak bindi! Taksi şoförü ne yapacağını bilemedi

    Tamamen çıplak bindi! Taksi şoförü ne yapacağını bilemedi

    'Türkiye'de ve Londra'da çok farklı'

    'Türkiye'de ve Londra'da çok farklı'

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Çocuklarına işkence yaptı! 'Cinler tarafından ele geçirilmişti'

    Çocuklarına işkence yaptı! 'Cinler tarafından ele geçirilmişti'

    Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

    Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

    Ülkede infial yarattı! 5 kişi tarafından toplu tecavüze uğradı

    Ülkede infial yarattı! 5 kişi tarafından toplu tecavüze uğradı

    Türk turisti ünlü sandılar! Fotoğraf ve imza kuyruğu oldu

    Türk turisti ünlü sandılar! Fotoğraf ve imza kuyruğu oldu

    Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

    Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.