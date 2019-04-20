Ceyda Düvenci hastanelik oldu!

Eşi Bülent Şakrak'la birlikte gecceyi hastanede geçiren oyuncu yaklaşık 4 saat acil serviste tutuldu.

Tedavisinin ardından tekerlekli sandalye ile hastaneden çıkarılacağı sırada kapıdan magazincilerin olduğunu öğrenince vazgeçti.

Kapıdan eşinin yardımıyla çıkan ve hayli bitkin olduğu gözlenen Düvenci, sorular üzerine kısa bir açıklama yaptı.

'Arkadaşlar önemli bir şeyim yok, merak etmeyin. Şu an kendimi biraz daha iyi hissediyorum.'

Bir süre önce orta kulak iltihabı tedavisi gören Ceyda Düvenci, önceki gecce de şiddetli mide ağrısı nedeniyle hastaneye gitti. Düvenci ile eşi Bülent Şakrak, geceyi hastanede geçirdi. (gecce.com)

