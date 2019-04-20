MAGAZİN

Ceyda Düvenci hastanelik oldu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.04.2019 10:03 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu hastanelik oldu!Ceyda Düvenci, orta kulak iltihabı hastalığı nüksedince soluğu hastanede aldı.

Ceyda Düvenci hastanelik oldu!

Eşi Bülent Şakrak'la birlikte gecceyi hastanede geçiren oyuncu yaklaşık 4 saat acil serviste tutuldu.

Tedavisinin ardından tekerlekli sandalye ile hastaneden çıkarılacağı sırada kapıdan magazincilerin olduğunu öğrenince vazgeçti.

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Kapıdan eşinin yardımıyla çıkan ve hayli bitkin olduğu gözlenen Düvenci, sorular üzerine kısa bir açıklama yaptı.

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'Arkadaşlar önemli bir şeyim yok, merak etmeyin. Şu an kendimi biraz daha iyi hissediyorum.'

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Bir süre önce orta kulak iltihabı tedavisi gören Ceyda Düvenci, önceki gecce de şiddetli mide ağrısı nedeniyle hastaneye gitti. Düvenci ile eşi Bülent Şakrak, geceyi hastanede geçirdi. (gecce.com)

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ceyda düvenci Bülent Şakrak'

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