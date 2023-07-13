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Ceyda Düvenci'nin yıllar önce oynadığı klip ortaya çıktı! Gençlik hali sosyal medyayı salladı

13.07.2023 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliği sona eren Ceyda Düvenci boşanma haberleri ile uzun süre gündemde kaldı. Ünlü isim şimdi ise yıllar önce oynadığı klip ile konuşulmaya başlandı. Düvenci'nin yıllar içindeki değişimi sosyal medyayı salladı.

Sanat camiasının gözde çiftlerinden Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın boşanma haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. 8 yıllık evlilik tek celsede bitti. Anlaşmalı olarak boşanan çiftin davası sadece 15 dakika sürdü.

Boşanma haberi uzun süre konuşulan Ceyda Düvenci şimdi de oynadığı bir klip ile gündem oldu.

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Düvenci'nin, Levent Yüksel'in 'Bir Daha' klibinde oynadığı ortaya çıktı. Düvenci, bu klipten sonra ekranların vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.

ceyda klip

Ünlü ismin yıllar içindeki değişimi sosyal medyayı salladı. Düvenci'nin gençlik hallerini görenler; 'Hep çok güzelmiş', 'Sarışın kadının Ceyda Düvenci olduğunu öğrenmek şaşkınlık yarattı', 'Ceyda Düvenci her yaşında ayrı güzel' gibi yorumlar yaptılar.

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Bursa doğumlu Ceyda Güvenci, 16 Nisan 1977 yılında dünyaya girdi. Aslen Tekirdağlı olan Düvenci, İlkokulda İngilizce eğitimi alan güzel oyuncu, ailenin tek çocuğudur.

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Bursa Anadolu Lisesine başlayan Düvenci annesinin yönlendirmeleriyle İstanbul'a gidip Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesini bitirdi. Lisans eğitimini ise Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesinde tamamladı.

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İlk oyunculuk deneyimini 1995 yılında Kandemir Konduk'un 'Palavra Aşklar' adlı dizisiyle yaşayan güzel oyuncu Ceyda Düvenci, Star Tv'nin düzenlediği güzellik yarışmasında 1997 senesinde Türkiye 3. güzeli seçildi.

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Ardından 'Sabah Şekerliğini' sunmaya başladı. Başarılı oyuncu Ceyda Düvenci, kariyeri boyunca birçok dizi ve filmde rol alıp, birçok program sundu.

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İlk evliliğini 2000 yılında oyuncu Kaan Girgin ile yapan Ceyda Düvenci, ikinci evliliğini Engin Akgün ile yapmış fakat 4 Şubat 2013 yılında boşanmıştır.Bu evliliğinden 'Melisa Nur' adında bir kız çocuğu vardır.

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2015 yılında ise Bülent Şakrak ile dünyaevine giren Ceyda Düvenci geçtiğimiz günlerde 8 yıllık evliliğini sonlandırdı.

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