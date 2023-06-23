Ceylan'ın yeni imajı yine olay oldu! Bu defa öyle bir isme benzetildi ki... Görenler inanamadı

80'li yılların başında 'Küçük Ceylan' olarak ünlenen şarkıcı Ceylan, değişimiyle sık sık gündeme geliyor. Son olarak eski kayınpederi İbrahim Tatlıses'in klibinde oynayan ve yeni bir şarkı çıkaran Ceylan, yeni şarkısındaki imajı ile dünyaca ünlü Madonna'yı andırdı.

'Cane' adını verdiği yeni tekli şarkısına klip de çeken türkücü Ceylan, değişimiyle yine olay oldu.

Ünlü ismin yeni imajı için sosyal medyada; 'Madonna türkü söylüyor', 'On numara olmuşsun', 'Çok güzel görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.

Farklı imajlarla sevenlerinin karşısına çıkan Ceylan son olarak Katy Perry'e benzetilmişti.

