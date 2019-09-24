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Cezayir'de hastane yangını: 8 bebek can verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 12:32 | Son Güncelleme

Cezayir'de hastane yangını: 8 bebek can verdi

CEZAYİR (AA) - Cezayir'in güneydoğusunda yer alan El-Vadi kentindeki bir hastanede çıkan yangın sonucu yeni doğmuş 8 bebek hayatını kaybetti.

Cezayir devlet televizyonunun haberine göre, Sivil Savunma İdaresi, El-Vadi kentindeki Anne ve Çocuk Devlet Hastanesi'nde çıkan yangında yeni doğan 8 bebeğin yaşamını yitirdiğini, 3 bebekte ise yanık yaraları oluştuğunu duyurdu.

Yangının söndürüldüğünü, 37 kadın ve 28 hastane çalışanının kurtarıldığını aktaran Sivil Savunma İdaresi, 5 bebeğin ise kayıp olduğunu bildirdi.

Haberde, Başbakan Nureddin Bedevi'nin olayla ilgili soruşturma başlatılması talimatı verdiği kaydedildi.

Yerel basında çıkan haberlerde, yangının elektrik kontağından kaynaklanmış olabileceği öne sürüldü.

Cezayirli yetkililer ise yangının çıkış nedenine ilişkin henüz açıklama yapmadı.

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