Chevrolet 2018 Dünya Şampiyonu’na sponsor oldu

Çin’in dev organizasyonu Invictus Gaming ile Chevrolet arasında yapılan anlaşmanın finansal şartları henüz açıklanmadı. Chevrolet’in yeni aracı Tracker SUV, IG tarafından seyahat ve içerik üretiminda kullanılacak. Bunun yanında şirketin logosu, Invictus Gaming’in takımında ve League of Legends takımının formasında yer alacak.

2018’in sonlarına doğru ESL One Dota 2 sponsorluğunu iki yıl kadar uzatan Mercedes-Benz, geçtiğimiz günlerde Çin’in Royal Never Give Up takımı ile bir yıllık sponsorluk anlaşmasına varmıştı.

Süreç nasıl işledi?

Invictus Gaming ile Chevrolet arasındaki anlaşma ilk olarak 12 Haziran tarihinde görücüye çıktı. Invictus Gaming’in beş League of Legends oyuncusu, takımın kendi giyim ürünlerinde Chevrolet logolu ürünlerle 1998 yılından beri her yıl düzenlenen Chongqing Otomobil Fuarı sahnesinde belirdi.

4 Temmuz tarihinde Çin’in sosyal medya platformu Weibo’da X IG X Tracker adlı bir reklam yayımlandı. Reklamda IG’den beş oyuncu yer aldı. Ayrıca oyuncular bireysel olarak da ayrıca Chevrolet reklamında yer aldılar. Çekilen altı reklam da Chevrolet’in resmin Çin web sitesinde yayımlandı.