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Chevrolet 2018 Dünya Şampiyonu’na sponsor oldu

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ESPOR  | 12.07.2019 10:03 | Son Güncelleme

Beko, Nike, Mercedes-Benz’den sonra Amerikalı araba üreticisi Chevrolet’ten de espor atağı geldi. Chevrolet, Invictus Gaming oyuncularıyla birlikte çektiği reklamları Çin’in Chevrolet web sitesinde yayımladı.

Chevrolet 2018 Dünya Şampiyonu’na sponsor oldu

Ünlü Amerikalı otomobil markası Chevrolet, 2018 Dünya Şampiyonu Invictus Gaming‘e sponsor oldu. Chevrolet ve Invictus Gaming arasında yapılan partnerlik anlaşmasına göre IG oyuncuları, firmanın Tracker SUV model aracının tanıtımını gerçekleştirecek.

Chevrolet Invictus Gaming’e sponsor oldu

Çin’in dev organizasyonu Invictus Gaming ile Chevrolet arasında yapılan anlaşmanın finansal şartları henüz açıklanmadı. Chevrolet’in yeni aracı Tracker SUV, IG tarafından seyahat ve içerik üretiminda kullanılacak. Bunun yanında şirketin logosu, Invictus Gaming’in takımında ve League of Legends takımının formasında yer alacak.

invictus-gaming-jackeylove-chevrolet

Özellikle son zamanda Çin’in tüm branşlarda ön plana çıkması büyük markaların dikkatini çekmiş olsa gerek. Zaten oyun ve espor dünyasının en büyük pazarlarından biri olan Çin, Nike ile büyük bir sponsorluk anlamasına imza atmıştı. Nike, LPL ile 5 yıllık sponsorluk anlaşması karşılığında yaklaşık 144 milyon dolar ödenek ayırdı. Forma haklarını elinde bulunduran Alliance’ın yerini alan Nike, takımlar için giyim, ayakkabı ve aksesuar üretiyor.

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2018’in sonlarına doğru ESL One Dota 2 sponsorluğunu iki yıl kadar uzatan Mercedes-Benz, geçtiğimiz günlerde Çin’in Royal Never Give Up takımı ile bir yıllık sponsorluk anlaşmasına varmıştı.

Süreç nasıl işledi?

Invictus Gaming ile Chevrolet arasındaki anlaşma ilk olarak 12 Haziran tarihinde görücüye çıktı. Invictus Gaming’in beş League of Legends oyuncusu, takımın kendi giyim ürünlerinde Chevrolet logolu ürünlerle 1998 yılından beri her yıl düzenlenen Chongqing Otomobil Fuarı sahnesinde belirdi.

4 Temmuz tarihinde Çin’in sosyal medya platformu Weibo’da X IG X Tracker adlı bir reklam yayımlandı. Reklamda IG’den beş oyuncu yer aldı. Ayrıca oyuncular bireysel olarak da ayrıca Chevrolet reklamında yer aldılar. Çekilen altı reklam da Chevrolet’in resmin Çin web sitesinde yayımlandı.

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Chevrolet eSpor espor haber Invictusgaming

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