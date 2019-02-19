CHP aday listelerini teslim etti

CHP, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait geçici aday listelerini il ve ilçe seçim kurullarına teslim etti.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) belirlediği seçim takvimi kapsamında geçici aday listeleri il ve ilçe seçim kurullarına iletildi.

İYİ Parti ile iş birliği kapsamında toplam 19 büyükşehir adayı bildiren CHP ayrıca 38'si de il olmak üzere 905 seçim bölgesinde aday gösterdi. İYİ Parti ve CHP'nin 23 büyükşehir ve 27 il olmak üzere, toplam 50 ilde iş birliği yaptığı belirtildi.

CHP'nin verdiği geçici listelerde, daha önce açıklananlara göre önemli değişikliğe gidilmezken parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş, İzmir'de ise Mustafa Tunç Soyer'in isimlerini bildirdi. İYİ Parti bu üç adayı destekleyecek. İki parti Mersin, Mardin, Van ve Erzurum'da kendi adaylarıyla seçime girecek.

CHP'nin diğer büyükşehir adayları ise şunlar oldu:

"Adana'da Zeydan Karar, Mersin'de Vahap Seçer, Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen, Antalya'da Muhittin Böcek, Aydın'da Özlem Çerçioğlu, Hatay'da Lütfü Savaş, Mardin'de Süleyman Sarı, Muğla'da Osman Gürün, Tekirdağ'da Kadir Albayrak, Malatya'da Soner Gökçe, Diyarbakır'da Veysi Aghan, Bursa'da Mustafa Bozbey, Kahramanmaraş'ta Ali Öztunç, Van'da Nurettin Beyaz, Ordu Mustafa Adıgüzel ve Erzurum'da Mehmet Sait Şimşek."