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CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal:

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.10.2019 14:59 | Son Güncelleme

"Türkiye, yeni bir tarım politikası uygulamalıdır"

TBMM ( AA) - CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Türkiye'nin yeni bir tarım politikası uygulaması gerektiğini söyledi.

Sarıbal, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, patates ve soğanın geçen yılın en önemli konularından birisi olduğunu anımsattı.

Artan fiyatlar karşısında hükümetin her zamanki gibi ithalatı seçtiğini belirten Sarıbal, TÜİK verilerine göre bu yılın Ocak-Ağustos döneminde 64 bin ton patates ithalatına 32 milyon dolar, 116 bin ton kuru soğan ithalatına 34 milyon dolar ödeme yapıldığını ifade etti.

Patates ve kuru soğan ithalatında en çok tercih edilen ülkenin Mısır olduğunu belirten Sarıbal, "Sisi'nin masasına oturmayanlar Mısır'dan soğan, patates ithal ediyor. Patates ithalatının yüzde 85'i ve kuru soğan ithalatının yüzde 50'si Mısır'dan yapıldı. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu?" dedi.

"Halktan ve üreticiden yana bir tarım politikası uygulamazsak, gıda, bundan sonra daha fazla sorun olacak." ifadesini kullanan Sarıbal, "Tarımda işler iyi gitmiyor. Çiftçinin borcundan tutun da ürettiği her kalemde sorunlar var. Bu Tarım Bakanı'nın oradan inmesi gerekiyor. Bu bakan hakikaten bakıyor ve seyrediyor. Tarım Bakanı tarımın t'sinden bile anlamıyor çünkü aldığı eğitim pazarlama. Tarım Bakanı derhal istifa etmelidir. Türkiye, yeni bir tarım politikası uygulamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

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CHP  Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal TBMM yeni tarım politikası

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