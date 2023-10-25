CHP'de kurultay öncesi Ekrem İmamoğlu sürprizi! Kılıçdaroğlu, Ankara'ya davet etti

CHP'nin 4-5 Kasım tarihlerinde yapacağı kurultay öncesi sürpriz sayılabilecek bir gelişme yaşandı. Gazeteci Şaban Sevinç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Ankara'ya davet ettiğini iddia etti.

KILIÇDAROĞLU, İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞECEK

Sevinç'in paylaşımı şöyle:

"Son dakika… Kurultay öncesi büyük sürpriz Kılıçdaroğlu, perşembe günü görüşmek için Ekrem İmamoğlu’nu Ankara’ya davet etti."

KILIÇDAROĞLU'NUN EKİBİ NETLEŞİYOR

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinin de netleşmeye başladığını belirten Şaban Sevinç, "Kurultaya az bir süre kala Kemal beyin ekibinden Ali Öztunç, Oğuz Kaan Salıcı, Zeynel Emre ve Rıfat Nalbantoğlu Çankaya’da bir lokantada sık sık toplanarak durum değerlendirmesi yapıyor" dedi.







