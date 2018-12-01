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CHP'de Mustafa Sarıgül bilmecesi! Şişli ve Beşiktaş için dikkat çeken iddia

SEÇİM HABERLERİ  | 01.12.2018 08:43 | Son Güncelleme

Yerel seçim için aday belirleme süreci devam eden CHP'de İstanbul ve ilçeleri için adaylar henüz belirlenemedi. Mustafa Sarıgül'ün Şişli adaylığı için çalışmaları sürerken, Genel Merkez'in Sarıgül'ü başka bir yerden aday göstermek istediği belirtiliyor.

CHP'de Mustafa Sarıgül bilmecesi! Şişli ve Beşiktaş için dikkat çeken iddia

Sözcü yazarı Can Ataklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'ülkenin kaymağını yiyorlar' diye işaret ettiği İstanbul Şişli'de aday sorununun nasıl aşılacağını merak ettiğini belirterek, "Her ne kadar DSP'den Şişli Belediye Başkanı olan, sonra CHP İstanbul adayı yapılan Mustafa Sarıgül 'Şişli adayı benim' diyorsa da genel merkezde durumun öyle olmadığı söyleniyor" iddiasında bulundu.

'CHP'NİN BAŞINI AĞRITACAK'

Ataklı, kaynaklarından aldığı bilgiye göre genel merkezin Sarıgül'ü aşma formülleri aradığını öne sürdü. "Bunlardan biri Sarıgül'ü 'kılpayı kaybedilen' ilçelerden birine aday yapmakmış" diyen Can Ataklı, "Yıprandığını düşünülen mevcut Başkan Hayri İnönü de kazanması büyük olasılık olan bir başka ilçeye aktarılabilirmiş. Kısacası Şişli'de üçüncü alternatif gündeme gelebilirmiş daha önce yazdığım gibi.

CANPOLAT'A 'SEN GEL' ÇAĞRISI

Ben bir yazımda bu uğurda çok çaba harcayan Dursun Çaltı'dan söz etmiştim. Sedat Kurşun adının öne çıkabileceğini söyleyenler oldu. İstanbul eski İl Başkanı Cemal Canpolat'a 'Şişli'ye sen gel' çağrısı yapıldığı da söylendi. CHP'nin İstanbul'da başını en çok ağrıtacak ilçelerden birincisi Şişli ikincisi ise Beşiktaş" ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
yerel seçim seçim 2019 CHP Şişli Mustafa Sarıgül

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
sarıgül ü izmirde görmek isteriz
şisliyi soyduyetmedi başkayerleridemi soysun gelmustafa demedin sayılmaz
şişli osmanbey nişantaşı esnafı iyi tanır mustafayı Şişlı belediyesinide iyi tanır
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