CHP'de sıcak saatler! İstanbul ve Ankara göndermesi yaparak Kılıçdaroğlu'na ilk kez bayrak açtı! 'Telafisi çok ağır olur'

Son dakika... CHP grup başkanı Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na çok önemli çağrı! Uzun senelerdir CHP'de siyaset yapan grup başkanvekilliği görevi sonrası grup başkanlığı görevine getirilen Özgür Özel, yerel seçimler için mesaj verdi!

İSTANBUL VE ANKARA MESAJI!

İstanbul ve Ankara'yı işaret eden Özgür Özel, 'Tabanımızı heyecanlandırmamız lazım! Eğer böyle devam edilirse yerel seçimde çıkacak sonuçların telafisi çok ağır olur' ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRI! 'TELAFİSİ AĞIR OLUR'

"Kurultay kesinlikle yerel seçim öncesi olmalı! Seçim sonrasında içine düştüğümüz durumun içinden çıkmamız, tabanımızı heyecanlandırmamız lazım. Bu şekilde devam edersek CHP için çok olumsuz tablolar çıkabilir bunun telafisi de çok ağır olur."

