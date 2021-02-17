CHP'den Fahrettin Koca'ya bir övgü bir eleştiri

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda, İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş "Eğitim ve öğretim alanındaki sorunlar", CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer "Çiftçi sorunları" ve AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar "İzmir'de meydana gelen sel felaketi" ile ilgili gündem dışı konuşma yaptı.

Daha sonra, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TÜİK ELEŞTİRİSİ

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Türkiye İstatistik Kurumunun yayınladığı verilerin güvenilmez veriler olduğunu savunarak, bu kuruma yeni bir başkan atandığını anımsattı. Oluç, "Her yeni bakana yeni başkan mı atanacak?" diye sordu.

Oluç, yıpratılmaması gereken, ekonomik ve sosyal araştırmalar açısından son derece önemli olan kurumun başkanlığının liyakate göre değil "ahbap çavuş ilişkilerine dayanılarak" belirlendiğini öne sürdü.

Kovid-19 salgını sürecinde aşılama bu hızla yapılırsa 2 yıla kadar uzayan bir süreden bahsedildiğini ifade eden Oluç, "Aşının yapılması önemli ama bu hızda olması uygun değil. İktidar bu konuda gereken duyarlılığı göstermeli. Hızlı bir şekilde insanlar aşılanmalı." dedi.