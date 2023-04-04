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CHP'den sürecin ortasında radikal karar: Yasaklandı! O saatten itibaren hiçbiri giremeyecek

04.04.2023 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlere yaklaşılırken siyasette son günlerin en önemli gündemi milletvekili adayları haline geldi. İttifaklar ortak veya ayrı liste hazırlamak için çalışmalarını sürdürürken CHP'de radikal bir karar alındı. Hazırlıkların hızla sürdüğü CHP'de listelerin en geç yarına dek Kemal Kılıçdaroğlu'na sunulması beklenirken alınan 'yasak' kararı dikkat çekti.

CHP'den sürecin ortasında radikal karar: Yasaklandı! O saatten itibaren hiçbiri giremeyecek

Milletvekili adaylarının belirlenmesi sürecinin ortasında CHP'den gelen çarpıcı bir karar geldi. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na en geç yarın milletvekili adayları listeleri teslim edilecek. Aday adayları bu noktadan itibaren ise CHP Genel Merkezi'ne giremeyecek. Yasak kararının başlangıç saati de belli oldu.

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Geçmişte AK Parti MKYK üyeliği de yapan Mehmet Galip Ensarioğlu, CHP'den milletvekili adayı olacağı öne sürülen isimlerden.

CHP'DE SÜREÇ SONA ERMEK ÜZERE

HaberTürk'ten Mahir Kılıç'ın aktardığına göre; parti genel merkezlerinde milletvekili liste çalışmaları sürüyor. 9 Nisan'da listeler Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecek. Öncesinde ise genel merkezlerde hem liderler hem de kurmayların liste mesaisi tüm hızıyla sürüyor.

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Ünlü şarkıcı Candan Erçetin'in de CHP'nin listelerinde yer alacağı konuşuluyor.

KILIÇDAROĞLU'NDAN YOĞUN MESAİ

CHP'de kurmayların ön inceleme çalışması bitmek üzere. Listelerin en geç çarşamba günü Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na teslim edileceği belirtiliyor. Ondan sonra Kılıçdaroğlu'nun hafta sonu yapılması planlanan PM'ye kadar yoğun bir mesai yapması bekleniyor.

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YASAK BAŞLIYOR!

Bu süre zarfında aday adayları da genel merkez alınmayacak. Aday adayları için yasak çarşamba günü saat 18:00 itibari ile başlayacak.

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seçim Kemal Kılıçdaroğlu

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