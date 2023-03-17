SON DAKİKA: CHP'de sıcak saatler! İki belediye başkanı istifa kararı aldı, Kılıçdaroğlu engelledi, 'özel kalem' detayı...

Son dakika: Türkiye, 14 Mayıs'ta seçime gidiyor. Seçime 2 aydan az bir süre kala partilerde adalık başvuruları devam ediyor. Adaylık başvurularında ilginç bir olayın yaşandığı belirtildi. CHP'li Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ve Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in milletvekili aday adayı olmak istediği ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan veto geldiği aktarıldı.

Habertürk Ankara Haber Müdürü Aykut Türel canlı yayında partilerdeki aday adaylık başvurularıyla ilgili olarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türel aktardığı bilgilerde şunları ifade etti:

SON DAKİKA: HULUSİ AKAR'IN ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ DE İSTİFA ETTİ

"Bazı bakanların deprem bölgesinden aday gösterilmesi kuvvetli bir ihtimal. CHP'den Candan Erçetin ve Türkan Elçi sürprizi geldi. Hulusi Akar'ın özel kalem müdürü Remzi Albasan, AK Parti'den aday adayı olmak için istifa etti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İKİ İSME VETO!

CHP'de aday adaylığı başvuruları 20 Mart'ta sona erecek. Belediye başkanlarının milletvekili adaylığıyla ilgili de ilginç bir durum yaşandı. Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu rd ve Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, aday adayı olmak istedi fakat CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan veto geldi.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu

KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜ, BAŞVURUSUNU YAPTI

İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında zimmetine para geçirme soruşturması yürütülen Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Çarşamba günü Kılıçdaroğlu ile görüştü. Salman, aday adaylığı başvurusunda bulundu."