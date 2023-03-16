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Herkesin tanıdığı bir isim! CHP'de adaylık için sürpriz sanatçı... Kulislerde konuşuluyor

16.03.2023 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye 14 Mayıs'taki seçimlere yaklaşırken partilerin aday listeleri ile ilgili hazırlıklar da sürüyor. Siyaset gündemi uzun süre cumhurbaşkanı adaylığı konusuyla meşgul olurken şimdiyse milletvekili adaylıkları merak edilmeye başlandı. Adaylık başvurularının başladığı CHP'de sürpriz isimlerin olduğu da konuşuluyor. Özellikle Türkiye'de herkesin tanıdığı bir sanatçıyla adaylık için ön görüşmenin yapıldığı öne sürüldü. İşte CHP'deki o sürpriz isimlerle ilgili kulis bilgileri...

Herkesin tanıdığı bir isim! CHP'de adaylık için sürpriz sanatçı... Kulislerde konuşuluyor

Türkiye'de siyaset gündemi uzun süre cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarıyla meşgul olmuştu. Özellikle Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun isminin açıklanmasıyla bu tartışmalar büyük ölçüde azalırken şimdi de milletvekili adaylığı konusu gündemde. Milletvekili aday adaylığı sürecinin başladığı CHP'de adaylık konusunda sürpriz isimlerin konuşulduğu da iddia ediliyor. O isimler arasında kamuoyunun yakından tanıdığı kişiler de var. İşte detaylar...

Birgün'de yer alan habere göre; 14 Mayıs'taki TBMM ve Cumhurbaşkanı seçimleri için çalışmalarını devam ettiren CHP, pek çok sürpriz isimle milletvekili adaylığı için görüşme yapıyor.

CANDAN ERÇETİN'İN ADI GEÇİYOR

İddiaya göre, milletvekili aday listeleri ile ilgili çalışmalarını sürdüren CHP yönetimi, bu doğrultuda 'sanatçı kontenjanı'ndan ünlü sanatçı Candan Erçetin'i aday gösterme konusunu tartışıyor. Candan Erçetin'in yetkili isimlerle ön görüşme gerçekleştirdiği fakat kesin karara varılmadığı iddia edildi.

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Öte yandan aktarılan kulis bilgilerine göre CHP'nin gündemindeki bir başka isim de Arzu Çerkezoğlu. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Başkanı Çerkezoğlu’nun adı, önceki dönemde de adaylık için gündem gelmişti.

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Ayrıca öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi'nin de adaylık için CHP tarafından düşünüldüğü aktarılıyor. CHP'nin bu doğrultuda Elçi'ye Diyarbakır milletvekilliği önerdiği fakat Elçi ile görüşmelerin devam ettiği aktarılıyor. Konuyla ilgili olarak Türkan Elçi'nin de görüşmelerin sürdüğünü ve kısa süre içinde açıklama yapılacağını ifade ettiği belirtildi.

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MISRA ÖZ'ÜN DE İSMİ GÜNDEMDE

CHP’nin adaylık teklifi götürmeyi planladığı bir diğer ismin ise Mısra Öz olduğu iddia edildi. 8 Temmuz 2018 tarihinde Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde TCDD'nin ihmalleri nedeniyle meydana gelen tren kazasında oğlu Arda Sel ve eşi Hakan Sel'i kaybeden Mısra Öz’ün kabul etmesi halinde CHP listelerinden milletvekili adayı olabileceği öne sürüldü. Öz, eşi ve oğlunun yaşamını yitirmesinin ardından verdiği hak arama mücadelesi ile gündeme gelmişti.

Bir diğer yandan CHP'nin adaylık teklifi götürmeyi planladığı isimler arasında Mısra Öz'ün de bulunduğu öne sürüldü. 8 Temmuz 2018'de Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında oğlu Arda Sel ve eşi Hakan Sel'i kaybeden Mısra Öz, kamuoyunda bilinen isimlerden. Öz'ün kabul etmesi durumunda CHP listelerinden milletvekili adayı olabileceği iddia edildi.


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