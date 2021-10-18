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CHP'li Öztrak: Savcılığa ifade vermesi gereken Erdoğan'dır

18.10.2021 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, 'siyasi cinayetler' iddiasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savcılığa yaptığı başvurunun hatırlatılması üzerine, "Savcılığa ifade vermesi gereken Erdoğan'dır. Erdoğan ifadesini verdikten sonra Kılıçdaroğlu da yazılı olarak beyanını verir" ifadelerini kullandı.

CHP'li Öztrak: Savcılığa ifade vermesi gereken Erdoğan'dır

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Güçlü döviz rezervleri ekonomiyi sert dalgalara karşı koruyan çok önemli bir dalgakırandır. Döviz kurlarında veya piyasadaki dalgalanmalara karşı ekonomik ve finansal istikrarın korunmasına yardımcı olur. Ne yazık ki ülkemiz bugün bu yardım ve korunmadan mahrumdur. Çünkü maalesef elinde kendine ait rezervi kalmamıştır" dedi.

"DOLAR 10 LİRAYA KOŞUYOR"

CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Öztrak, toplantının ardından basın toplantısı düzenledi. Öztrak, doların hızla 10 liraya koştuğuna belirterek, "Her gün iğneden ipliğe her şeye zam geliyor. Akaryakıt bayilerinde satılan kalorifer yakıtı son 1 yılda yüzde 82 zam görmüş. Elektriğe son 1 yılda yüzde 29 zam gelmiş, şu sıralarda yüzde 40-45 zam geleceği dillendiriliyor. Benzine ve mazota daha yeni 41 kuruş zam geldi. Ama bugün yarın eli kulağında akaryakıta zamlar yolda. Akaryakıt istasyonları iki haneli yakıt fiyatları için pano ve pompalarda değişikliğe başladı bile" dedi.

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"SAVCILARDAN TEK BİR TIK YOK"

Öztrak, TL'nin dışarıdan veya içeriden gelecek rüzgar karşısında savunmasız olduğunu ifade ederek, "Bu hafta İran Merkez Bankası Başkanı, 160 milyon dolar ve 20 milyon avroyu 2017 yılında resmi olmayan yollardan piyasaya sürdüğü için 10 yıl hapis cezası aldı. Aynı cezayı 128 milyar dolarla oranlayın. Milletin 128 milyar doları ortalama 6 lira 30 kuruşla 6 lira 40 kuruştan satıldı. Şeffaf müdahale veya ihale yöntemleri dışında satıldı. Bugün dolar 9,28 kuruş. Ortada korkunç bir kamu zararı var. Ama savcılardan tek bir tık yok. Keser döner sap döner gün gelir hesap döner. Bu 128 milyar doların hesabı da bir gün gelir yargıda mutlaka sorulur. Güçlü döviz rezervleri ekonomiyi sert dalgalara karşı koruyan çok önemli bir dalgakırandır. Döviz kurlarında veya piyasadaki dalgalanmalara karşı ekonomik ve finansal istikrarın korunmasına yardımcı olur. Ne yazık ki ülkemiz bugün bu yardım ve korunmadan mahrumdur. Çünkü maalesef elinde kendine ait rezervi kalmamıştır" ifadelerini kullandı.

"NEDEN BU TABLOYU RAPORLUYORSUNUZ"

Öztrak, Merkez Bankası'na yaptıkları ziyareti hatırlatarak, "Merkez Bankası Başkanı bizim ziyaretimizden sonra çıkmış döviz rezervlerinin nasıl hesaplanacağını konuşmuş; 'SWAP’ları çıkıyorlar, kamu parasını çıkıyorlar; yani eksiye düşürmek için her şeyi çıkıyorlar. Dünyada böyle bir tanımlama yok' dedi. Madem dünyada böyle bir tanımlama yok neden bu tabloyu Uluslararası Para Fonu'na raporluyorsunuz? Tablonun ismi ne? Uluslararası Rezerv ve Döviz Likiditesi Tablosu. Anlaşılan beyler rezerv tablosunun aslını IMF’ye gönderiyor, çakmasını millete pazarlıyor. Peki, bu tablo niye hazırlanıyor? Onu da TCMB’nin kendi yayınından okuyalım: 'Çalışmanın amacı, Türkiye’nin döviz likiditesini göstermesi amacıyla kullanılabilir durumdaki brüt rezervleri ve yabancı para cinsinden kısa vadeli yükümlülükleri tek bir tablo altında derlemek ve verilerin diğer ülke verileriyle karşılaştırılabilmesini sağlamaktır.' Demek ki neymiş, sadece brüt rezerve bakılmıyormuş. Döviz yükümlülükleri de dikkate alınıyormuş. Uluslararası karşılaştırma da böyle yapılıyormuş" diye konuştu.

"İFADE VERMESİ GEREKEN ERDOĞAN'DIR"

Öztrak, 'siyasi cinayetler' iddiasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savcılığa yaptığı başvurunun hatırlatılması üzerine, "Savcılığa ifade vermesi gereken Erdoğan'dır. Erdoğan ifadesini verdikten sonra Kılıçdaroğlu da yazılı olarak beyanını verir" ifadelerini kullandı.(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Faik Öztrak Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
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