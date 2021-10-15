CHP lideri Kılıçdaroğlu ile Merkez Bankası Başkanı arasında görüşme

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dolardaki tırmanışla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, şunları yazdı:

Dolar rekorlar kırıyor. Motorin ve benzine yine zam geldi. Sebep olduğun bu rezaletin milleti ezmesini daha fazla izleme Erdoğan, Kara Kış Fonu'nu kur! Ayrıca bugün 15.30’da Merkez Bankası’na gideceğim. Yok öyle istediğin gibi at koşturmak. Biz varız ve mücadele edeceğiz.

Paylaşımının ardından CHP lideri, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşmek üzere TCMB binasına geldi.

Kılıçdaroğlu'na; CHP'li Bülent Kuşoğlu, Selin Sayek Böke, Faik Öztrak da eşlik etti.



