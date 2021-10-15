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CHP lideri Kılıçdaroğlu ile Merkez Bankası Başkanı arasında görüşme

15.10.2021 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun görüşmesi başladı.

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dolardaki tırmanışla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, şunları yazdı:

Dolar rekorlar kırıyor. Motorin ve benzine yine zam geldi. Sebep olduğun bu rezaletin milleti ezmesini daha fazla izleme Erdoğan, Kara Kış Fonu'nu kur! Ayrıca bugün 15.30’da Merkez Bankası’na gideceğim. Yok öyle istediğin gibi at koşturmak. Biz varız ve mücadele edeceğiz.

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Paylaşımının ardından CHP lideri, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşmek üzere TCMB binasına geldi.

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Kılıçdaroğlu'na; CHP'li Bülent Kuşoğlu, Selin Sayek Böke, Faik Öztrak da eşlik etti.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP TCMB
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Okuyucu Yorumları 67 yorum
Git arkandayız sayın kılıçlar oglu bu vadandasin milletin hesabını sor sayın gandi Kemal 2023 senin yılın olacak vadandas Kemal yanındayız hp birlikte her şey çok güzel olacak
yürü kemal abi türkiye ucuruma gidiyor
Kılıçtaroğlu aklın başına şimdimi geldi ? geçmiş olsun

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