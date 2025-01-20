CHP'liler adliyede, partiyi sallayan gelişmeye Mansur Yavaş sessiz kalmadı: "Akıllara şu soru geliyor"

CHP haftaya hareketli bir gelişmeyle başladı. Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında başlatılan soruşturma partide ses getirdi. Soruşturmanın CHP Gençlik Kolları’nın resmi X (Twitter) sayfasından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında yapılan bir paylaşım olduğu belirtildi. Mansur Yavaş da soruşturmaya tepki gösterdi.
CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında, söz konusu paylaşıma ilişkin, "kamu görevlisine hakaret" ve "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlarından soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında Aydın'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadeye çağrıldığı belirtildi.
ABB Başkanı Mansur Yavaş tepkisini sosyal medyadan dile getirdi. Sosyal medya paylaşımı hakkında soruşturma başlatılmasını vurgulayan Yavaş şunları kaydetti:
"CHP Gençlik Kolları Genel Başkanımız Cem Aydın’ın gözaltına alınma şekli ve evine yapılan baskın, hukukun üstünlüğü anlayışıyla bağdaşmamaktadır.
Bir sosyal medya paylaşımı zaten metinle sabittir; ancak 8 polisle evine baskın düzenlenmesi, evinin aranması akıllara şu soruyu getiriyor: “Evin içinde tweet mi aradınız?”
Bu tür uygulamalar, adalet duygusunu zedeler ve gençlerimizin hukuk karşısında eşitlik inancını sarsar. Hukuk, güç gösterisi değil, hakkaniyetin teminatıdır."
Bu arada gelişmeyle ilgili Halk TV'de konuşan CHP lideri Özel, "Bütün Genel Başkanlarımız adliyede" dedi ve şunları kaydetti:
"Arkadaşlarımız benim kullandığım ifadeden dolayı suçlanıyor. Güya gözaltı kararı yok, 8 polis ifadeye zorla getiriyor. Ülkü Ocakları Başkanı'nın tehdidine tek bir soruşturma açılmadı."
CHP Gençlik Kolları'nın sosyal medya hesabından da gelişmeyle ilgili paylaşım yapıldı.
CHP Gençlik Kolları 17. Olağan Kurultayı 1 ay önce “Geleceği kur, umut burada” sloganıyla Atatürk Spor Salonu’nda yapıldı. Adaylığını açıklayan tek isim olan Cem Aydın bu kurultayda CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı seçilmişti.
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