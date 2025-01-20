CHP'liler adliyede, partiyi sallayan gelişmeye Mansur Yavaş sessiz kalmadı: "Akıllara şu soru geliyor"

CHP haftaya hareketli bir gelişmeyle başladı. Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında başlatılan soruşturma partide ses getirdi. Soruşturmanın CHP Gençlik Kolları’nın resmi X (Twitter) sayfasından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında yapılan bir paylaşım olduğu belirtildi. Mansur Yavaş da soruşturmaya tepki gösterdi.

İKİ SUÇTAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında, söz konusu paylaşıma ilişkin, "kamu görevlisine hakaret" ve "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlarından soruşturma başlatıldı.

İFADEYE ÇAĞRILDI

Soruşturma kapsamında Aydın'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadeye çağrıldığı belirtildi.

MANSUR YAVAŞ: HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜYLE BAĞDAŞMIYOR

ABB Başkanı Mansur Yavaş tepkisini sosyal medyadan dile getirdi. Sosyal medya paylaşımı hakkında soruşturma başlatılmasını vurgulayan Yavaş şunları kaydetti:

"CHP Gençlik Kolları Genel Başkanımız Cem Aydın’ın gözaltına alınma şekli ve evine yapılan baskın, hukukun üstünlüğü anlayışıyla bağdaşmamaktadır.

"AKILLARA ŞU SORU GELİYOR"

Bir sosyal medya paylaşımı zaten metinle sabittir; ancak 8 polisle evine baskın düzenlenmesi, evinin aranması akıllara şu soruyu getiriyor: “Evin içinde tweet mi aradınız?”

"HUKUK, GÜÇ GÖSTERİSİ DEĞİL, HAKKANİYETİN TEMİNATIDIR"

Bu tür uygulamalar, adalet duygusunu zedeler ve gençlerimizin hukuk karşısında eşitlik inancını sarsar. Hukuk, güç gösterisi değil, hakkaniyetin teminatıdır."

CHP'LİLER ADLİYEDE

Bu arada gelişmeyle ilgili Halk TV'de konuşan CHP lideri Özel, "Bütün Genel Başkanlarımız adliyede" dedi ve şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımız benim kullandığım ifadeden dolayı suçlanıyor. Güya gözaltı kararı yok, 8 polis ifadeye zorla getiriyor. Ülkü Ocakları Başkanı'nın tehdidine tek bir soruşturma açılmadı."

CHP Gençlik Kolları'nın sosyal medya hesabından da gelişmeyle ilgili paylaşım yapıldı.

BAŞKANLIĞI YENİ DEVRALMIŞTI

CHP Gençlik Kolları 17. Olağan Kurultayı 1 ay önce “Geleceği kur, umut burada” sloganıyla Atatürk Spor Salonu’nda yapıldı. Adaylığını açıklayan tek isim olan Cem Aydın bu kurultayda CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı seçilmişti.