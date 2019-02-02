CHP'nin Beyoğlu Belediye Başkan adayı Alper Taş oldu! (Alper Taş kimdir?)

CHP MYK, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.
CHP'NİN BEYOĞLU ADAYI ALPER TAŞ
Kılıçdaoroğlu, MYK'ya CHP'nin Beyoğlu Belediye Başkan adayı olarak Alper Taş'ı sunduğu, Alper Taş'ın isminin CHP MYK'dan geçtiği belirtildi.
Alper Paş'ın ismi CHP MYK'nın ardından CHP Parti Meclisi'ne de sunulacak.
Taş'ın isminin CHP PM'den de geçerek CHP'nin Beyoğlu Belediye Başkan adayı olmasının kesin olduğu ifade edildi.
ALPER TAŞ KİMDİR?
Alper Taş 1967 yılında Rize’nin Pazar ilçesinin Subaşı köyünde doğdu.
Pazar İmam Hatip Lisesi’nde öğrenim gördü. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. Öğrencilik yıllarında çeşitli siyasi faaliyetler içerisinde yer aldı.
Bunun yanında Özgürlük ve Dayanışma Partisi’nin kurulmasında büyük rol oynadı.
21 haziran 2009’da yapılan ÖDP 6. olağan kongresinde genel başkanlık makamına getirildi.
Öte yandan İstanbul İl Örgütü yöneticiliği, İstanbul İl Başkanlığı, Parti Meclisi üyeliği ve Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.
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