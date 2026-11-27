AK Parti Düzce İl Başkanlığı tarafından hatıra ormanında fidan dikimi gerçekletirildi. İl Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte dikilen fidanlar şehitlerin adına ithaf edildi.

DÜZCE'DE HATIRA ORMANINA FİDAN DİKİLDİ

Hatıra ormanında dikilen fidanların, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan adına ve aynı zamanda geçtiğimiz ay trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin adına toprakla buluşturulduğu aktarıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN-EMİNE ERDOĞAN ADINA DA FİDAN DİKİLDİ

Düzce İl Başkanlığı tarafından fidan dikimine dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"İl Başkanımız Hasan Şengüloğlu’nun, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları başkanlarımızın ve kıymetli teşkilatımızın misafiriydim.

Sıcak karşılamaları ve yakın ilgileri için her birine teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum Genel Merkez Çevre ve şehircilik Politikaları Başkanımız Sayın Nilhan Ayan adına fidan dikildi.

Kuruluşundan bugüne kadar il ve ilçe başkanlığı kadın ve gençlik kolları il ve ilçe başkanlığı il genel meclisi başkanlığı il ve ilçe Belediye Başkanlığı ve Milletvekilliği yapmış olan teşkilat mensupları adına fidan dikildi.

KAZADA HAYATINI KAYBEDEN GÜLTEKİN VE DÜZCELİ ŞEHİTLER UNUTULMADI

Yakın zamanda Düzce'de elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekilimiz Dündar Ziya Gültekin adına fidan dikildi

Mevcut görevdeki il ilçe Belde teşkilatları yine mevcut il ilçe ve belde kadın ve gençlik kolları teşkilatları yine mevcut görevdeki Belediye meclis üyeleri ve il genel meclis üyeleri adına fidan dikildi.

Kuruluşundan bugüne kadar parti teşkilatlarında görev yapıp vefat eden teşkilat mensuplarının adına fidan dikildi. Düzceli olup şehit olan toplam 106 şehidimizin adlarına fidan dikildi



Düzce'nin duayen gazetecileri Ali Beşer, Bedrettin Maradit, Mehmet Gıdıman, Ruhiye Güner, Alaattin Sevinç, İhsan Çetin, Cihat Tutkun ve yakın zamanda kalp krizi sonucu vefat eden TRT muhabiri Recep Levent Öztürk adlarına fidan dikildi."