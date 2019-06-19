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CHP'den "Göç ve Entegrasyon Komisyonu" önerisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.06.2019 17:04 | Son Güncelleme

Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi: - "TBMM çatısı altında daimi bir 'Göç ve Entegrasyon Komisyonu' kurularak, kördüğüm haline dönüşen sığınmacı sorununun çözümüne yönelik yol haritası çıkarılmalı. Ön yargıları bertaraf etmenin yegane yolu budur"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, "TBMM çatısı altında daimi bir 'Göç ve Entegrasyon Komisyonu' kurularak, kördüğüm haline dönüşen sığınmacı sorununun çözümüne yönelik yol haritası çıkarılmalı. Ön yargıları bertaraf etmenin yegane yolu budur." ifadelerini kullandı.

İlgezdi, "20 Haziran Dünya Mülteciler Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, ülkelerindeki çatışma, baskı ve savaş ortamından kaçarak Türkiye'ye gelen değişik milletlerden sığınmacıların sosyal, siyasal ve ekonomik istismara açık hale geldiklerini belirtti.

Türkiye'de geçici ikamet etmek zorunda kalan sığınmacılar arasında en dezavantajlı grupların kadın ve çocuklar olduğuna dikkati çeken İlgezdi, "Savaştan, şiddetten, istismardan kaçan çocuklar Türkiye'de hem suçun mağduru hem de suçun faili haline dönüştü. Tıpkı kendi çocuklarımız gibi ülkemize sığınan yabancı uyruklu çocukları da şiddetin ve suçun öznesi olmaktan koruyamıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İlgezdi, İçişleri Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de suç mağduru olan yabancı uyruklu çocuk sayısında yüzde 382'lik artış yaşandığını aktararak, Türkiye'de 2014-2017 arasında yabancı uyruklu 3 bin 91 çocuğun cinsel saldırıya uğradığını, cinsel istismara uğrayan yabancı uyruklu çocuk sayısında yüzde 736 artış yaşandığını ileri sürdü.

Suriye'den Türkiye'ye büyük göçün başladığı 2011'den itibaren, suça sürüklenen yabancı uyruklu çocuk sayısının sürekli arttığını öne süren İlgezdi, sığınmacı çocukların insan kaçakçılarının da hedefinde olduğunu vurguladı. İlgezdi, şunları kaydetti:

"TBMM çatısı altında daimi bir 'Göç ve Entegrasyon Komisyonu' kurularak, kördüğüm haline dönüşen sığınmacı sorununun çözümüne yönelik yol haritası çıkarılmalı. Ön yargıları bertaraf etmenin yegane yolu budur. Ancak bu yolla sığınmacıların istismar edilmesi önlenebilir, yardımların iktidar güdümündeki vakıflar ve dernekler eliyle yapılmasının önüne geçilebilir."

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi Dünya Mülteciler Günü Göç ve Entegrasyon Komisyonu TBMM

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