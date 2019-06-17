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CHP'den işsizlik rakamı değerlendirmesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.06.2019 18:59 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık: - "Açıklanan teşvik paketleriyle gün kurtarılmaya çalışılsa da günün bile kurtarılamadığını görüyoruz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, "Açıklanan teşvik paketleriyle gün kurtarılmaya çalışılsa da günün bile kurtarılamadığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı mart ayı işsizlik rakamlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamasında Karabıyık, ekonomik sorunlara kısa vadeli çözümler getirildiğini, istihdam teşviklerinin beklenen etkiyi oluşturmadığını, işsizliğin arttığını ve yeni bir teşviğe ihtiyaç duyulduğunu savundu.

Karabıyık, "Açıklanan teşvik paketleriyle gün kurtarılmaya çalışılsa da günün bile kurtarılamadığını, geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 334 bin kişi artarak 4 milyon 554 bin olan işsiz sayısı ve yüzde 14,1'lik işsizlik oranı ile bugün açıklanan TÜİK Mart 2019 işsizlik rakamlarında görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin işsizlik oranlarının, dünya ortalamasının çok üstünde olduğunu öne süren Karabıyık, şunları kaydetti:

"Türkiye 60 milyon 223 bin çalışma çağındaki nüfusa sahip. Bu sayı, dünya üzerindeki 169 ülkeden daha fazla. Ancak Türkiye bu göreceli üstünlüğünü yeterince kullanamıyor. Türkiye OECD içinde İş gücüne Katılım Oranı en düşük ülke. OECD ülkelerinde genç işsizlik oranı 10,9 iken Türkiye’de, bugün açıklanan mart ayı işsizlik oranlarında yüzde 25,2 seviyesinde gerçekleşerek OECD ülkelerinin iki katını aştı. Kadınların iş gücüne katılım oranı OECD ülkeleri ortalamasında yüzde 63,6 iken Türkiye’de sadece yüzde 34,4. Bugün açıklanan işsizlik oranları ayrıca, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) Şubat 2019 raporuna göre yüzde 5 olan dünya ortalama işsizlik oranlarının çok üstünde."

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık İşsizlik rakamları

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