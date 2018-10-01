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CHP'den MHP'ye "Kemal Derviş" yanıtı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.10.2018 11:30 | Son Güncelleme

Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak: - "Bahçeli, kendisini Derviş'in kabineye dışarıdan bakan atanmasını kabul etme ve bu süreçte kendi bakan arkadaşlarını dahi feda etme noktasına getiren ilişkinin ne olduğunu kamuoyuna açıklama borcu altına girmiştir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin eski Bakan Kemal Derviş'le ilgili sözlerine ilişkin, "Bahçeli, kendisini Derviş'in kabineye dışarıdan bakan atanmasını kabul etme ve kendi bakan arkadaşlarını dahi feda etme noktasına getiren ilişkinin ne olduğunu kamuoyuna açıklama borcu altına girmiştir." ifadesini kullandı.

Öztrak, yaptığı yazılı açıklamada, Bahçeli'nin dün Kızılcahamam'da düzenlediği basın toplantısında," McKinsey şirketi" ile ilgili bir soruya, "CHP'de bu açıklamayı yapan şahsiyet, Kemal Derviş ile olan ilişkisini kamuoyuyla paylaşırsa iyi olur." yanıtını verdiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Bahçeli, kendisine yöneltilen 'McKinsey' ile ilgili soruya cevap vermek yerine, bana Kemal Derviş'le olan ilişkimin sorulmasını istemiş. Aslında bunu en iyi bilmesi gereken kendisidir. Çünkü Bahçeli, dünyada tanınan bir bilim adamı ve uluslararası bir kuruluşta üst düzey bürokrat olan Derviş'i Türkiye'ye davet edip bakanlık teklif eden koalisyonun ortağıdır. Diğer taraftan beni ülkemin Hazinesine Müsteşar olarak atayan kararnamenin altında da Bahçeli'nin imzası vardır. Dolayısıyla kendi iradesi ve imzasıyla kurulan bu ilişkinin bakan-bürokrat ilişkisinden başka bir şey olamayacağını da en iyi bilmesi gereken, Bahçeli'nin kendisidir. Ancak dünkü değerlendirmesinden sonra Bahçeli, kendisini Derviş'in kabineye dışarıdan bakan atanmasını kabul etme ve bu süreçte kendi bakan arkadaşlarını dahi feda etme noktasına getiren ilişkinin ne olduğunu kamuoyuna açıklama borcu altına girmiştir."

- "Uyarmak benim görevim"

Öztrak, Ankara'da millete ekonomik krizin nedeni olarak ABD'nin ekonomik saldırısını gösteren ama New York'ta ABD'li yatırımcılara "Bir Amerikan şirketini Hazine'ye kayyum atadıklarını müjdeleyerek, küresel sermayenin güvenini tekrar sağlayacaklarını sanan sarayı ve çevresini uyarmanın, kamuoyunun dikkatini çekmenin, hem geçmişte benzer bir krizden çıkışı yönetenlerden biri hem de parti sözcüsü olarak görevi olduğunu" belirtti.

"Bu görev ve sorumluluk partimize 'Hangi istiklal vardır ki ecnebilerin nasihatleriyle, ecnebilerin planlarıyla yükselebilsin? Tarih böyle bir hadiseyi kaydetmemiştir.' diyen ve emperyalizme karşı tarihin en şanlı savaşını veren Kurucu Genel Başkanımız ve ebedi şefimiz Mustafa Kemal Atatürk tarafından emanet edilmiştir." görüşüne yer veren Öztrak "Ağızlarından her fırsatta yerlilik ve millilik sözcüklerini düşürmeyenlerden" de bu konudaki tutum ve görüşlerini kamuoyuyla net bir şekilde paylaşmaları ve görüşlerini tarihin tanıklığına emanet etmelerinin beklendiğini kaydetti.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak Kemal Derviş MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

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