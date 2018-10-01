CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin eski Bakan Kemal Derviş'le ilgili sözlerine ilişkin, "Bahçeli, kendisini Derviş'in kabineye dışarıdan bakan atanmasını kabul etme ve kendi bakan arkadaşlarını dahi feda etme noktasına getiren ilişkinin ne olduğunu kamuoyuna açıklama borcu altına girmiştir." ifadesini kullandı.

Öztrak, yaptığı yazılı açıklamada, Bahçeli'nin dün Kızılcahamam'da düzenlediği basın toplantısında," McKinsey şirketi" ile ilgili bir soruya, "CHP'de bu açıklamayı yapan şahsiyet, Kemal Derviş ile olan ilişkisini kamuoyuyla paylaşırsa iyi olur." yanıtını verdiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Bahçeli, kendisine yöneltilen 'McKinsey' ile ilgili soruya cevap vermek yerine, bana Kemal Derviş'le olan ilişkimin sorulmasını istemiş. Aslında bunu en iyi bilmesi gereken kendisidir. Çünkü Bahçeli, dünyada tanınan bir bilim adamı ve uluslararası bir kuruluşta üst düzey bürokrat olan Derviş'i Türkiye'ye davet edip bakanlık teklif eden koalisyonun ortağıdır. Diğer taraftan beni ülkemin Hazinesine Müsteşar olarak atayan kararnamenin altında da Bahçeli'nin imzası vardır. Dolayısıyla kendi iradesi ve imzasıyla kurulan bu ilişkinin bakan-bürokrat ilişkisinden başka bir şey olamayacağını da en iyi bilmesi gereken, Bahçeli'nin kendisidir. Ancak dünkü değerlendirmesinden sonra Bahçeli, kendisini Derviş'in kabineye dışarıdan bakan atanmasını kabul etme ve bu süreçte kendi bakan arkadaşlarını dahi feda etme noktasına getiren ilişkinin ne olduğunu kamuoyuna açıklama borcu altına girmiştir."