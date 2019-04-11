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CHP’li başkan tekbirlerle göreve başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.04.2019 10:09 | Son Güncelleme

Adana’da, İmamoğlu Belediye Başkanı seçilen CHP’li Kasım Karaköse mazbatasını aldıktan sonra tekbirlerle ve kurbanlar kesilerek karşılandığı belediyedeki görevine başladı.31 Mart yerel seçimlerinde MHP’li Gazi Adamhasan ile girdiği seçim yarışını kazanan CHP İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse mazbatasını Seçim Kurulu’ndan aldı.

CHP’li başkan tekbirlerle göreve başladı

Adana’da, İmamoğlu Belediye Başkanı seçilen CHP’li Kasım Karaköse mazbatasını aldıktan sonra tekbirlerle ve kurbanlar kesilerek karşılandığı belediyedeki görevine başladı.
31 Mart yerel seçimlerinde MHP’li Gazi Adamhasan ile girdiği seçim yarışını kazanan CHP İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse mazbatasını Seçim Kurulu’ndan aldı. Başkan Karaköse belediye binası önünde tekbirler getirilip, kurbanlar kesen vatandaşlarca karşılandı.
Kendisini karşılamaya gelen vatandaşlara hitap eden Karaköse ise, "Büyük bir mücadelenin sonucu gelinen bu noktada Allah bizi buraya çıkmayı nasip etti. Bugüne kadar emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Biz göreve çıkarken başkalarının yaptığı gibi insanlara eziyet ederek ya da ayırt ederek çıkmayacağız dedik. Biz dedik ki, hepsi bizim kardeşimizdir İmamoğlu’nda yaşayan bütün herkes kardeşimizdir kimsenin onuruyla oynamayacağız ve kırmayacağız. İmamoğlu’nda kim bizimle yürüdü kimler bizimle mücadele etti hepsinin farkındayım kimse merak etmesin kimseyi unutacak değilim ama her şeyin bir zamanı var herkes hak ettiği yeri ve değeri görecektir" dedi.
Görevine başlayan Kasım Karaköse, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da belediye başkanlığı koltuğuna oturttuğu annesiyle birlikte çektirdiği fotoğrafı paylaştı.

CHP’li başkan tekbirlerle göreve başladı

CHP’li başkan tekbirlerle göreve başladı

CHP’li başkan tekbirlerle göreve başladı

CHP’li başkan tekbirlerle göreve başladı

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