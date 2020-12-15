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Chris Pine bir maceradan ötekine geçiyor! Dungeons and Dragons’un başrolü ona emanet

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 15.12.2020 07:57 | Son Güncelleme:
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Chris Pine bir maceradan ötekine geçiyor! Dungeons and Dragons’un başrolü ona emanet

Wonder Woman filminin esas oğlanı Steve Trevor olarak hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan Chris Pine, Dungeons and Dragons’ın film uyarlamasında rol alacak.

Geçtiğimiz aylarca ilk duyurusu yapılan Dungeons and Dragons oyununun film uyarlamasından ilk haberler gelmeye başladı. Filmin başrolü Star Trek filmlerinde boy gösteren, Wonder Woman filminin Steve Trevor’u Chris Pine’a verildi.

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Başrollerini Rachel McAdams ve Jason Bateman'ın paylaştığı Game Night’la tanınan Jonathan Goldstein ve John Francis Daley, filmin yönetmenliğini yapıyor ve Michael Gilion'un taslağına dayanan senaryoyu yazıyor.

Paramount, Hasbro ve eOne'la "Dungeons and Dragons" filminin ortak yapımcılığını ve ortak finansmanını sağlıyor. eOne, filmi İngiltere ve Kanada'da dağıtırken, Paramount dünyanın geri kalanında kullanıma sunacak. Vizyon tarihi yakın zamanda 2021 Kasım'dan 27 Mayıs 2022'ye ertelendi. Jeremy Latcham, Hasbro'nun geçen yıl satın aldığı eOne için filmin yapımcılığını üstleniyor.

CHRİS PİNE PROJELERİ

Başarılı oyuncu, Chris Pine ilk olarak Wonder Woman 1984 filminde karşımıza çıkacak. Şu sıralar Olivia Wilde’ın yaklaşmakta olan filmi Don't Worry Darling üzerinde de çalışıyor. Psikolojik gerilim filminde ayrıca Florence Pugh ve Harry Styles başrolde yer alacak. Pine'ın en çok tanındığı filmler arasında yeni Star Trek serisi, This Means War, Unstoppable ve People Like Us yer alıyor.

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