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  4. Christopher Nolan imzalı “Oppenheimer” daha vizyona girmeden heyecanlandırdı! “İçinde bulunduğum en iyi film”

Christopher Nolan imzalı “Oppenheimer” daha vizyona girmeden heyecanlandırdı! “İçinde bulunduğum en iyi film”

15.07.2023 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

II. Dünya Savaşı döneminde atom bombasının mucitlerinden olan J. Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanan Christopher Nolan imzalı Oppenheimer filmi dünya prömiyerinin ardındna övgü dolu yorumlar topladı. 21 Temmuz’da vizyona girmesi beklenen filme bir övgü de oyuncu Robert Downey Jr.’dan geldi. Usta oyuncu “Şimdiye kadar oynadığım en iyi film” yorumunu yaptı.

Ünlü yönetmen Christopher Nolan imzasını taşıyan Kai Bird ve Martin Sherwin'in Pulitzer Ödüllü biyografisi 'American Prometheus'a dayanan Oppenheimer filmi sinema dünyası tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Başrolünde Cillian Murphy'nin yer aldığı filmin geçtiğimiz günlerde İngiltere galasıyla birlikte prömiyeri yapıldı. 21 Temmuz’da vizyon girmesi beklenen film şimdiden eleştirmenlerin göz bebeği oldu.

“İÇİNDE BULUNDUĞUM EN İYİ FİLM”

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Vizyona girmeden önce Robert Downey Jr., bu haftaki Birleşik Krallık galasında IndieWire'a yaptığı açıklamada “Bu içinde bulunduğum en iyi film” ifadelerini kullandı. Filmde Robert Downey Jr. “Lewis Strauss” karakteriyle sevenlerinin karşısına çıkıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Robert Downey Jr. Oppenheimer filmi

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