Christopher Nolan imzalı “Oppenheimer” daha vizyona girmeden heyecanlandırdı! “İçinde bulunduğum en iyi film”

Ünlü yönetmen Christopher Nolan imzasını taşıyan Kai Bird ve Martin Sherwin'in Pulitzer Ödüllü biyografisi 'American Prometheus'a dayanan Oppenheimer filmi sinema dünyası tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Başrolünde Cillian Murphy'nin yer aldığı filmin geçtiğimiz günlerde İngiltere galasıyla birlikte prömiyeri yapıldı. 21 Temmuz’da vizyon girmesi beklenen film şimdiden eleştirmenlerin göz bebeği oldu.

“İÇİNDE BULUNDUĞUM EN İYİ FİLM”

Vizyona girmeden önce Robert Downey Jr., bu haftaki Birleşik Krallık galasında IndieWire'a yaptığı açıklamada “Bu içinde bulunduğum en iyi film” ifadelerini kullandı. Filmde Robert Downey Jr. “Lewis Strauss” karakteriyle sevenlerinin karşısına çıkıyor.