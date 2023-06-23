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  4. Sosyal medyada gündem yaratan görüntüler! Titanik enkazını ararken kaybolan Titan denizaltısının patlama anı canlandırıldı... “0.03 saniye içinde çöktü”

Sosyal medyada gündem yaratan görüntüler! Titanik enkazını ararken kaybolan Titan denizaltısının patlama anı canlandırıldı... “0.03 saniye içinde çöktü”

23.06.2023 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atlantik Okyanusu’nda batan Titanik enkazını görmek için turistik bir tur düzenleyen OceanGate şirketinin Titan adını verdiği denizaltısının kaybolması dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı. ABD Sahil Güvenliği, başarısız keşif ekibi Titanik'in enkazına doğru ilerlerken Titan denizaltısında bulunan beş kişinin su altında 'feci bir patlama' sonucu öldüğünü duyurdu. Sosyal medyada denizaltının patlama anı canlandırıldı.

15 Nisan 1912 tarihinde buz dağına çarptıktan sonra batan Titanik gemisinin enkazını araştırmak için OceanGate şirketinin Titan adını verdiği denizaltısı Atlantik Okyanusu’na turistik bir gezi düzenlemişti. Yetkililer Perşembe günü Titanik enkazından 1.600 fit (yaklaşık 487 metre) uzakta bir enkaz alanı bulunduğunu doğruladıktan sonra Titan denizaltısına binen beş yolcunun "feci bir iç patlamada" hayatını kaybettiğini duyurdu. Sosyal medyada yayınlanan bir illüstrasyon görüntüsünde Titan denizaltısının 0.03 saniye içinde patlama anı canlandırıldı. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem yarattı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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Animatör Brad Perry tarafından oluşturulan ve su altı patlamasının nasıl görünebileceğini bir TikTok videosu viral oldu. Okyanusun dibine inen Titan denizaltısının 3B modelini gösteren animasyon, minibüs büyüklüğündeki aracın bir ateş topuna dönüşmesine neden olan ani ve hızlı parçalanma anını gösterdi. Denizaltı parçalarının deniz tabanına düştü varsayıldı.

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TikTok’tan paylaşılan görüntülerde, “Basıncın aniden çökmesi, metal ve deniz suyundan oluşan bir duvarın denizaltının bir ucunu diğerine yaklaştırdı ve bir anda patlama gerçekleşti. Bu yaklaşık 0.03 saniye kadar sürdü.0.03 saniye içinde çöktü” notu eklendi.

PATLAMA SESİ OLDUĞUNDAN ŞÜPHENİLİYOR

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ABD Donanması tarafından tasarlanan çok gizli bir askeri akustik arama sisteminin, Titanik'in enkazına dalış yaparken kaybolan turistik denizaltı Titan'ın patlaması olduğundan şüphelenilen bir sesi, kaybolmasından kısa bir süre sonra tespit ettiği ortaya çıktı. The Wall Street Journal'ın haberine göre, donanmanın Titan'la yaklaşık 2,7 kilometre derinlikte iletişimin kaybedildiği andan itibaren, ABD donanmasının denizaltına ait olabilecek sesleri dinlemeye başladığını ve "patlama" sesi olduğundan şüphelenilen sesi tespit ettiği belirtildi.

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İsminin açıklanmasını istemeyen ABD savunma yetkilileri, denizaltının kaybolmasından kısa bir süre sonra bir patlama duyulduğunu kaydederek, sesin dün bulunan enkaz alanının yakınlarında duyulduğunu ve bulguların ABD Sahil Güvenlik yetkililerine bildirildiğini ifade etti.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

Buz dağına çarparak batan ve 1514 kişinin ölümüne neden olan Titanik'in enkazını göstermek için turistik amaçla kullanılan denizaltı araçlarından biri, 19 Haziran'da Atlas Okyanusu'nda kaybolmuştu.
Denizaltıdakilerin, havacılık sektöründe hizmet veren Action Aviation'ın sahibi İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş insanı Şahzada Davud ve oğlu Süleyman Davud, Titan'ın sahibi OceanGate şirketinin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Stockton Rush ve Fransız denizaltı pilotu Paul Henry Nargeolet olduğu biliniyor. OceanGate ve ABD Sahil Güvenlik Birimi, Titan'a ait bazı parçalara ulaşıldığını ve içindeki 5 kişinin öldüğüne inandıklarını açıklamıştı. (AA)

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