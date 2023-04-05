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Çifte ihanet! Sevgilisiyle gittiği mekanda kocasını bir başka kadınla yakaladı... Hem yakaladı hem de yakalandı

05.04.2023 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada kısa sürede gündem yaratan görüntülerde Kemi isimli bir kadın sevgilisiyle birlikte gittiği kafede kocasıyla karşılaştı. Kocasını aldattığı ifşa olan kadın ilginç bir an yaşadı. Çünkü kocasıyla karşılaşması sırasında kadın eşinin bir başka kadınla ilişkisi olduğunu öğrendi. Dörtlünün birbirlerini ele veren tesadüfi karşılaşması sosyal medyada çok konuşuldu.

Çifte ihanet! Sevgilisiyle gittiği mekanda kocasını bir başka kadınla yakaladı... Hem yakaladı hem de yakalandı

Sosyal medyada viral olmayı başaran bir ihanet hikayesi herkesin ilgisini çekti. Sevgilisiyle bir alışveriş merkezindeki kafeye giden Kemi isimli bir kadın orada kocasıyla karşılaştı. Kocasını aldatan kadın tesadüfi karşılaşmanın sonrasında aslında aldatıldığını da öğrendi. Çünkü kocası iş toplantısında olduğunu söylemesine rağmen bir başka kadınla kafede oturuyordu.

BİR ANDA ORTALIK KARIŞTI

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Kocasının kendisini aldattığını fark eden kadın büyük bir öfkeyle masadan bir sandalye alarak eşinin üzerine doğru yürüdü. Çiftler arasında büyük bir kargaşa çıkarken kafede bulunan personel ve diğer müşteriler dörtlüyü ayırma konusunda zorluk yaşadı. O anlar sosyal medyada oldu.

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