Çifte ihanet! Sevgilisiyle gittiği mekanda kocasını bir başka kadınla yakaladı... Hem yakaladı hem de yakalandı

Sosyal medyada viral olmayı başaran bir ihanet hikayesi herkesin ilgisini çekti. Sevgilisiyle bir alışveriş merkezindeki kafeye giden Kemi isimli bir kadın orada kocasıyla karşılaştı. Kocasını aldatan kadın tesadüfi karşılaşmanın sonrasında aslında aldatıldığını da öğrendi. Çünkü kocası iş toplantısında olduğunu söylemesine rağmen bir başka kadınla kafede oturuyordu.

BİR ANDA ORTALIK KARIŞTI

Kocasının kendisini aldattığını fark eden kadın büyük bir öfkeyle masadan bir sandalye alarak eşinin üzerine doğru yürüdü. Çiftler arasında büyük bir kargaşa çıkarken kafede bulunan personel ve diğer müşteriler dörtlüyü ayırma konusunda zorluk yaşadı. O anlar sosyal medyada oldu.