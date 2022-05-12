Çığır açan fotoğraf! Samanyolu Galaksisinin kalbindeki kara delik ilk kez görüntülendi

Bugün, devasa Event Horizon Telescope (EHT) projesinden bilim insanları, bir süredir merakla beklenen "çığır açıcı" açıklamalarını yaptı. Açıklamadan ilk kez göreceğiniz bir fotoğraf çıktı.

İŞTE SAMANYOLU GALAKSİSİNDEKİ SÜPER KÜTLELİ KARA DELİĞİN İLK FOTOĞRAFI

Bilim insanları, kendi galaksimiz Samanyolu'nun merkezinde dönen devasa kara delik Sagittarius A'nın bir görüntüsünü yayınladı.

Böylece Samanyolu Galaksisinin merkezinde, Dünya’ya 26 bin ışık yılı uzaklıkta bulunan Sagittarius A isimli kara delik ilk kez görüntülenmiş oldu. Gökbilimciler kara deliğin kütlesinin Güneş'ten 4 milyon kat daha büyük olduğunu söylüyorlar.

Toplamda sekiz radyo gözlemevinin bir araya gelerek elde edilen bu başarı, Event Horizon Teleskobu'nu oluşturan dünya çapında 80 kurumdan 300'den fazla araştırmacı sayesinde mümkün oldu.

2019'da ise bir kara delikten alınan ilk görüntü yayınlanmış ve oldukça ses getirmişti.

