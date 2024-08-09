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    4. Çığlık seslerini duydu! Çıplak olmasına aldırmadan tereddüt etmenden yardım etti... 15 yaşındaki kızı cinsel saldırıdan kurtardı

    Çığlık seslerini duydu! Çıplak olmasına aldırmadan tereddüt etmenden yardım etti... 15 yaşındaki kızı cinsel saldırıdan kurtardı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    09.08.2024 09:55
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde bir kişi evinin önündeki çığlık seslerini duyarak pencereden baktığında 15 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunan adamı fark etti. Silahı alan David Garza tereddüt bile etmeden saldırganla yüzleşmeye gitti. Saldırgan olay yerinden kaçarken Garza, bir çocuğa saldıran birini kovalamak zorunda kalmasının ilk kez olmadığını, korkmuş olmasına rağmen bunu tekrar yapmaktan çekinmeyeceğini söyledi.

    Çığlık seslerini duydu! Çıplak olmasına aldırmadan tereddüt etmenden yardım etti... 15 yaşındaki kızı cinsel saldırıdan kurtardı

    MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde dışarıdan gelen sesler üzerine silahı alarak evinden çıkan ortaokul öğretmeni David Garza, "Pencereden dışarı baktım ve bir adamın yerde yatan bir kadını dövdüğünü gördüm. Kadının kıyafetlerini çıkarmaya çalışıyordu. Dışarı koştum, ne olduğunu sordum. Kız bağırdı, '15 yaşındayım, yardım et!' Saldırgana silahımı doğrulttum anında kaçtı" dedi.

    ÇIPLAK OLMASINA ALDIRMADI

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    Olay anında banyoya girmek için hazırlandığını ve çıplak bir şekilde dışarı çıkmak zorunda kaldığını belirten Garza, "Onun yardıma ihtiyacı vardı ve bu yüzden yapmak zorundaydım" diye konuştu.

    Olaya ilişkin soruşturma devam ederken saldırganın kimliğinin tespit edilmesi içişn çalışmaların sürdüğü belirtildi. KHOU'ya konuşan bir komşu, Garza'nın kızı olası bir trajediden kurtardığına inandıklarını söyleyerek, "İlk başta korktum, tecavüze uğrayacağını düşündüm. Eğer dışarı çıkmasaydı, tecavüze uğrayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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