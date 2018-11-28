Cildiniz kışa hazır mı, cilt sağlığı için neler yapılması gerekiyor?

Cildimiz sadece koyulaşmakla lekelenmekle kalmayıp eğer iyi nemlendiremediysek su kaybı dolayısıyla kurudu ve hatta kırıştı bile. Yoğun UV ışınları kolajen hasarını da bu tabloya ekleyince işte karşımızda lekelenmiş, kırışmaya yüz tutmuş ve hatta azda olsa gevşemiş bir cilt.

HORMON İLAÇLARI LEKELERİ ARTTIRIYOR

Bu arada bir de hormonal dengesizliğimiz varsa ve hormon ilaçları kullanıyorsak özellikle lekelerde daha da fazla artış olabilir. Lekeler yani pigmentasyon bozuklukları, kırışıklık ve cilt sarkması, yaşlanması gibi kişiler için oldukça önemli bir sosyal stres ve endişe nedenidir.

Özellikle estetiğin uğraşı alanlarından biri olan lekelenmeler, kırışıklık ve sarkmalar hem hastalık hem de estetik sorun olarak uzman denetiminde tedavi edilmeli.

GÜNEŞTEN KORUNMAK ŞART

Tedavide başarı hastanın genetik yapısı, lekelerin yaşıyla uygulanan tedavi yönteminin seçimiyle ve bunun gibi birçok parametreyle doğru orantılıdır. Tedavi derken çok önemli bir konunun altını tekrar çizmemiz lazım.

Her ne sebeple olursa olsun özellikle lekelenme problemi yaşayanlar eğer kendilerini ömür boyu güneşten korumazlarsa tekrar leke problemi yaşayacaklardır.