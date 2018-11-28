Cildiniz kışa hazır mı, cilt sağlığı için neler yapılması gerekiyor?

Cildimiz sadece koyulaşmakla lekelenmekle kalmayıp eğer iyi nemlendiremediysek su kaybı dolayısıyla kurudu ve hatta kırıştı bile. Yoğun UV ışınları kolajen hasarını da bu tabloya ekleyince işte karşımızda lekelenmiş, kırışmaya yüz tutmuş ve hatta azda olsa gevşemiş bir cilt.
HORMON İLAÇLARI LEKELERİ ARTTIRIYOR
Bu arada bir de hormonal dengesizliğimiz varsa ve hormon ilaçları kullanıyorsak özellikle lekelerde daha da fazla artış olabilir. Lekeler yani pigmentasyon bozuklukları, kırışıklık ve cilt sarkması, yaşlanması gibi kişiler için oldukça önemli bir sosyal stres ve endişe nedenidir.
Özellikle estetiğin uğraşı alanlarından biri olan lekelenmeler, kırışıklık ve sarkmalar hem hastalık hem de estetik sorun olarak uzman denetiminde tedavi edilmeli.
GÜNEŞTEN KORUNMAK ŞART
Tedavide başarı hastanın genetik yapısı, lekelerin yaşıyla uygulanan tedavi yönteminin seçimiyle ve bunun gibi birçok parametreyle doğru orantılıdır. Tedavi derken çok önemli bir konunun altını tekrar çizmemiz lazım.
Her ne sebeple olursa olsun özellikle lekelenme problemi yaşayanlar eğer kendilerini ömür boyu güneşten korumazlarsa tekrar leke problemi yaşayacaklardır.
Onun için leke problemlerinde tedavi bir çözümdür. Ancak sorunun tamamen bitmesi manasına gelmez. Genellikle kesin çözüm, kesin tedavi gibi yaklaşımlarla kişileri yanlış bilinçlendirme yapılmaması aksine sorunun en önemli parçasının insanın kendi davranışları olduğunun belirtilmesi lazım.
NE YAPMALI?
Peki o zaman UV hasarlarından yani lekelenmiş kurumuş ve hatta kırışmış ciltten kurtulmak için ne yapalım? Nasıl yapalım?
\- Öncelikle uygun nemlendirici ve antiaging (peptidli, kollajenli ve antioksidan C vitaminli) özellikli kremlerimizi düzenlemekle işe başlamalıyız. Haftada bir nemlendirici maskeler kullanabiliriz. En basitinden nemlendirici cilt bakımları ile cildimizi destekleyebiliriz.
\- Renk açıcı ilaçlar kullanmak ( traneksamik asit, kojik asit, askorbik asit vb.)
\- Hyalüronik asit uygulamaları ile ki en çok vitamin, peptid, mannitol dmae gibi içeriklerle zenginleştirilmiş hyalüronik asitli kokteyler ile cildi nemlendirmek ve ince kırışıklıkları yok etmek.
\- Kimyasal peeling ile glikolik asit kullanılarak deride birikmiş ölü hücrelerin ve yüzeysel lekelerin soyulması sağlanıp melanin dağılımı düzenlenip üretiminin azalmasını sağlamak ve üst derinin nemlenmesini sağlamak.
\- PRP ile kendi kanımızdaki kök hücreler ile ciltteki renk dağılımının eşitlenmesini sağlamak, nemlendirmek ve antiaging etkisinden yararlanmak.
\- Stem cell (kök hücre) uygulamaları ile sıkılaşma nemlendirme ve antiaging tedavi yapmak.
\- Mezoterapi ile bitkisel kökenli ilaçların cilde uygulanması ile lekelerin açılmasını sağlamak, nemlendirmek ve antiaging etkisinden yararlanmak.
\- Son olarak da lazer ve IPL cihazları ile tedavi etmek, şu anda da en çok thulium lazer olan baby face uygulamaları en son trend olarak karşımıza çıkıyor.
NE KADAR SÜRER?
Uygulamalar 1-3 ay kadar sürebilir. Evet görüldüğü üzere çok basitinden çok karmaşığına, ucuzundan pahalısına bir sürü yöntem bulunmakta. En iyisi biz doktorumuza gidip ona cildimizin neye ihtiyacı olduğunu soralım ve doktorumuz bizi doğru yönlendirsin.
Dermatolog
Uzm. Dr. Deniz Koral
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