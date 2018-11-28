KADIN

Cildiniz kışa hazır mı, cilt sağlığı için neler yapılması gerekiyor?

Uzm. Dr.Deniz Koral Uzm. Dr.Deniz Koral
CİLT HABERLERİ  | 27.11.2018 14:18 | Son Güncelleme

Yazın güneşten hepimiz yeterince hatta fazlasıyla faydalandık. Cildimiz bronzlaştı, kalınlaştı ve hatta lekelendi. Bunlar yüksek faktörlü güneş koruyucular kullanmamıza rağmen oldu. Tabi bunun en önemli sebebi çocukluk ve gençlik çağlarında yeterince güneşten korunmamamız. Dermatolog Deniz Koral, cilt lekelerinin nedenlerine ve tedavi yöntemlerine değindi.

Cildiniz kışa hazır mı, cilt sağlığı için neler yapılması gerekiyor?

Cildimiz sadece koyulaşmakla lekelenmekle kalmayıp eğer iyi nemlendiremediysek su kaybı dolayısıyla kurudu ve hatta kırıştı bile. Yoğun UV ışınları kolajen hasarını da bu tabloya ekleyince işte karşımızda lekelenmiş, kırışmaya yüz tutmuş ve hatta azda olsa gevşemiş bir cilt.

HORMON İLAÇLARI LEKELERİ ARTTIRIYOR

Bu arada bir de hormonal dengesizliğimiz varsa ve hormon ilaçları kullanıyorsak özellikle lekelerde daha da fazla artış olabilir. Lekeler yani pigmentasyon bozuklukları, kırışıklık ve cilt sarkması, yaşlanması gibi kişiler için oldukça önemli bir sosyal stres ve endişe nedenidir.

Özellikle estetiğin uğraşı alanlarından biri olan lekelenmeler, kırışıklık ve sarkmalar hem hastalık hem de estetik sorun olarak uzman denetiminde tedavi edilmeli.

GÜNEŞTEN KORUNMAK ŞART

Tedavide başarı hastanın genetik yapısı, lekelerin yaşıyla uygulanan tedavi yönteminin seçimiyle ve bunun gibi birçok parametreyle doğru orantılıdır. Tedavi derken çok önemli bir konunun altını tekrar çizmemiz lazım.

Her ne sebeple olursa olsun özellikle lekelenme problemi yaşayanlar eğer kendilerini ömür boyu güneşten korumazlarsa tekrar leke problemi yaşayacaklardır.

Onun için leke problemlerinde tedavi bir çözümdür. Ancak sorunun tamamen bitmesi manasına gelmez. Genellikle kesin çözüm, kesin tedavi gibi yaklaşımlarla kişileri yanlış bilinçlendirme yapılmaması aksine sorunun en önemli parçasının insanın kendi davranışları olduğunun belirtilmesi lazım.

2

NE YAPMALI?

Peki o zaman UV hasarlarından yani lekelenmiş kurumuş ve hatta kırışmış ciltten kurtulmak için ne yapalım? Nasıl yapalım?

\- Öncelikle uygun nemlendirici ve antiaging (peptidli, kollajenli ve antioksidan C vitaminli) özellikli kremlerimizi düzenlemekle işe başlamalıyız. Haftada bir nemlendirici maskeler kullanabiliriz. En basitinden nemlendirici cilt bakımları ile cildimizi destekleyebiliriz.

\- Renk açıcı ilaçlar kullanmak ( traneksamik asit, kojik asit, askorbik asit vb.)

\- Hyalüronik asit uygulamaları ile ki en çok vitamin, peptid, mannitol dmae gibi içeriklerle zenginleştirilmiş hyalüronik asitli kokteyler ile cildi nemlendirmek ve ince kırışıklıkları yok etmek.

\- Kimyasal peeling ile glikolik asit kullanılarak deride birikmiş ölü hücrelerin ve yüzeysel lekelerin soyulması sağlanıp melanin dağılımı düzenlenip üretiminin azalmasını sağlamak ve üst derinin nemlenmesini sağlamak.

\- PRP ile kendi kanımızdaki kök hücreler ile ciltteki renk dağılımının eşitlenmesini sağlamak, nemlendirmek ve antiaging etkisinden yararlanmak.

\- Stem cell (kök hücre) uygulamaları ile sıkılaşma nemlendirme ve antiaging tedavi yapmak.

\- Mezoterapi ile bitkisel kökenli ilaçların cilde uygulanması ile lekelerin açılmasını sağlamak, nemlendirmek ve antiaging etkisinden yararlanmak.

\- Son olarak da lazer ve IPL cihazları ile tedavi etmek, şu anda da en çok thulium lazer olan baby face uygulamaları en son trend olarak karşımıza çıkıyor.

3

NE KADAR SÜRER?

Uygulamalar 1-3 ay kadar sürebilir. Evet görüldüğü üzere çok basitinden çok karmaşığına, ucuzundan pahalısına bir sürü yöntem bulunmakta. En iyisi biz doktorumuza gidip ona cildimizin neye ihtiyacı olduğunu soralım ve doktorumuz bizi doğru yönlendirsin.

Dermatolog
Uzm. Dr. Deniz Koral

www.koralklinik.com
Facebook: @koralklinik
Instagram: @koralklinik

Bu listeye bakmadan tatil planı yapmayınBu listeye bakmadan tatil planı yapmayın
Mucize bitki! O sorun için Çinliler yüzyıllardır kullanıyorMucize bitki! O sorun için Çinliler yüzyıllardır kullanıyor
Kore'den başlayıp Avrupa'ya yayıldı! Bu yılın en trend uygulamasıKore'den başlayıp Avrupa'ya yayıldı! Bu yılın en trend uygulaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kış mevsimi cilt bakımı cilt sağlığı kışın cilt bakımı

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşinden iddialara yanıt! Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl?

Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşinden iddialara yanıt! Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl?

Oğulcan'dan annesi Seda Sayan'a yanıt

Oğulcan'dan annesi Seda Sayan'a yanıt

Peker Açıkalın üçüncü kez baba oldu!

Peker Açıkalın üçüncü kez baba oldu!

Şeyma Subaşı'dan boşanan Acun Ilıcalı'ya Gülben Ergen'den destek geldi!

Şeyma Subaşı'dan boşanan Acun Ilıcalı'ya Gülben Ergen'den destek geldi!

Hamilelikte vajinal akıntı normal mi?

Hamilelikte vajinal akıntı normal mi?

2018 aralık ayı aylık burç yorumları

2018 aralık ayı aylık burç yorumları

İlginizi Çekebilir

Hint ve Çin tıbbında yüzyıllardır kullanılıyor! İşte kırışıklığa karşı mucize bitki babchi

Mucize bitki! O sorun için Çinliler yüzyıllardır kullanıyor

En önemli yerini çöpe atıyoruz! Avokado çekirdeği cildinize bakın nasıl fayda sağlıyor

En önemli yerini çöpe atıyoruz! O meyvenin çekirdeği bakın neye iyi geliyor

Hem kırışıklıktan hem de yüz tüylerinden kurtulacaksınız! İşte etkili 2 maske tarifi

Hem kırışıklıktan hem de yüz tüylerinden kurtulacaksınız!

Koltuk altı kararması nasıl geçer? Etkili doğal çözümler

Koltuk altı kararması nasıl geçer? Etkili doğal çözümler

Hiçbir şey gizli kalmayacak! Güzellik sırlarını bulduk

Hiçbir şey gizli kalmayacak! Güzellik sırlarını bulduk

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hint ve Çin tıbbında yüzyıllardır kullanılıyor! İşte kırışıklığa karşı mucize bitki babchi

Mucize bitki! O sorun için Çinliler yüzyıllardır kullanıyor

Bu yılın en trend uygulaması! Kalıcı fondöten efektiyle mezoterapi işlemi

Kore'den başlayıp Avrupa'ya yayıldı! Bu yılın en trend uygulaması

En önemli yerini çöpe atıyoruz! Avokado çekirdeği cildinize bakın nasıl fayda sağlıyor

En önemli yerini çöpe atıyoruz! O meyvenin çekirdeği bakın neye iyi geliyor

Hem kırışıklıktan hem de yüz tüylerinden kurtulacaksınız! İşte etkili 2 maske tarifi

Hem kırışıklıktan hem de yüz tüylerinden kurtulacaksınız!

Sadece sağlığımıza değil cildimize de iyi geliyor! İşte cilt dostu besinler

Kadınların korkulu rüyası! Çözümü bir dilim patateste saklıymış

İğnesiz, neştersiz ve ağrısız gençleşme!

İğnesiz, neştersiz ve ağrısız gençleşme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.