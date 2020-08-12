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Cildiniz mahvolmasın! Güneşlendikten sonra bunları uygulamazsanız...

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YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yaz mevsiminin en cıvıltılı ayında kendimizi dışarılara, sahillere attık. Güneşin sıcacık ışığının üzerimize serpilmesine izin verdik. Peki, bu süreçte en büyük organımız, cildimizi ne kadar koruyabildik? Meraklısına, nemlendiriciden bitter çikolataya az bilinen bronzlaşma tüyolarıyla; herkesin cilt sağlığı için mutlaka uygulaması gerekenleri sıraladık...

Cildiniz mahvolmasın! Güneşlendikten sonra bunları uygulamazsanız...

Vaktinizi ister yürüyüş yaparak, ister bahçenizde güneşlenerek geçirecek olun, önceliğiniz cilt sağlığınız olmalı. Gölgedeyken bile cildiniz, güneşin zararlı ışınlarına karşı savunmasızdır. Açık havada geçirilen bir günün ardından cildinizde meydana gelen değişimler, görünenden çok daha fazlasıdır: güneş lekeleri, kırışıklıklar, cilt yanıkları ve cilt kanseri... Bu nedenle güneşe çıkmadan önce olduğu gibi güneşlendikten sonra da önleminizi almalısınız.

GÜNEŞLENME SONRASI YAPMANIZ VE YAPMAMANIZ GEREKENLER NELER?

  • Bol bol su için: Güneşe maruz kalındığında cildinizin bariyer tabakası zayıflar ve cilt su kaybetmeye başlar. Derinizdeki renk değişimi ne kadar belirginse, su kaybı da o kadar çok demektir. Dışarı çıktığınızda su şişenizi yanınızdan ayırmayın. Güneşe çıkmadan önce, güneşlenirken ve sonrasında bol su için.

  • Cildinizi nemlendirin: Güneşlenmenin hemen ardından nemlendirici uygulayın. Bu işlem hem cildinizin nem dengesini sağlar hem de görünüşünüze daha belirgin ve kalıcı bir bronzluk kazandırır.

  • Soğuk duş alın: Uzmanlar güneşlenmenin hemen ardından duş almak yerine, cildinizdeki yağ oranının korunabilmesi için birkaç saat beklemeyi tavsiye ediyor. Eve döndüğünüzde de duşunuzu soğuk suyla almaya çalışın. Soğuk su, cildinizi canlanmasına yardım edecektir.

  • Ara verin: Bronzlaşma seanslarınıza birkaç gün ara vererek cildinizi dinlendirin. Ara vermek, zararlı ışınlara maruz kalan cildin toparlanmasına yardımcı olur. Unutmayın, cildinizi çok fazla güneşe maruz bırakmak cilt kanseri riskini arttırır.

  • Güneş yanıklarına karşı aloe vera: Uzmanlara göre, hafif cilt yanıkları bile, cildinizde erken yaşlanmaya neden olabilir. Güneşlenmeyi tadında bırakmaya özen göstermelisiniz. Meydana gelebilecek yanıklara karşı aloe vera, cildinizi nemlendirmenin yanında, cildinizin etrafında soğutucu bir kalkan oluşturarak rahatlama sağlar.

    • BRONZLAŞMA MERAKLILARINA EKSTRA TÜYOLAR:

    • Cilt temizleme: Güneşli bir yaz gününün ardından cildiniz, terlemenin etkisiyle, ıslak ve yapışkan bir hal alır. Özellikle şehirde yaşayanlar için hava kirliliği ve rüzgarın taşıdığı toz parçacıkları cilde zarar verir. Etkili bir cilt temizliği, cilt yüzeyine yapışan yağı ve kiri arındırır. Güneş kremi ve bronzlaştırıcı gibi koruyucuların emilimini kolaylaştırır ve uzun süreli koruma sağlar. Ancak cilt temizliğini fazla abartmayın! Soyulan veya dökülen deriyi asla soymaya çalışmayın, kese gibi sert arındırma yöntemlerinden kaçının.

    • Bitter Çikolata: Bazı bronzlaşma meraklıları kişisel deneyimlerinden hareketle, güneşlenmenin hemen ardından bitter çikolata yemeyi tavsiye ediyor. Peki, neden? Bitter çikolata "flavonol" isimli proteinler içerir. Bu parçacıkların antioksidan etkisi vardır ve güneşin zararlı ışınlarından kaynaklanan cilt hasarlarına karşı, cildi destekler ve onarırlar.
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