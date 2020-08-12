Cildiniz mahvolmasın! Güneşlendikten sonra bunları uygulamazsanız...

Cilt temizleme: Güneşli bir yaz gününün ardından cildiniz, terlemenin etkisiyle, ıslak ve yapışkan bir hal alır. Özellikle şehirde yaşayanlar için hava kirliliği ve rüzgarın taşıdığı toz parçacıkları cilde zarar verir. Etkili bir cilt temizliği, cilt yüzeyine yapışan yağı ve kiri arındırır. Güneş kremi ve bronzlaştırıcı gibi koruyucuların emilimini kolaylaştırır ve uzun süreli koruma sağlar. Ancak cilt temizliğini fazla abartmayın! Soyulan veya dökülen deriyi asla soymaya çalışmayın, kese gibi sert arındırma yöntemlerinden kaçının.