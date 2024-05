Çılgın Hırsız 4 (Despicable Me 4) filminden yeni fragman geldi! Vizyon için geri sayım başladı

Senaryosunu Mike White'ın kaleme aldığı filmin yönetmenliğini ise Chris Renaud ve Patrick Delage üstlendiği dünyanın en çok izlenen animasyon film serilerinden biri olan Çılgın Hırsız (Despicable Me) dördüncü halkası için geri sayım başladı.

Çılgın Hırsız filminin seslendirme kadrosunda Steve Carell, Sofia Vergara, Kristen Wiig, Miranda Cosgrove, Dana Gaier, Jason Segel, Will Ferrell gibi isimler yer alıyor. Filmin fragmanı ise Despicable Me 4 X (Twitter) hesabından "Çılgın Hırsız 4. Mega olacak. Yeni fragman çıktı!" notuyla paylaşıldı.

Despicable Me 4. It’s gonna be mega. New trailer out now! pic.twitter.com/CJ9wMFP5mL