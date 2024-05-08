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    4. Çılgın Hırsız 4 (Despicable Me 4) filminden yeni fragman geldi! Vizyon için geri sayım başladı

    Çılgın Hırsız 4 (Despicable Me 4) filminden yeni fragman geldi! Vizyon için geri sayım başladı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    08.05.2024 15:20
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    Popüler animasyon film serisi Çılgın Hırsız'ın dördüncü filmi için tüm hazırlıklar tamamlandı. Vizyon tarihi 3 Temmuz 2024 olarak açıklanan Çılgın Hırsız 4 (Despicable Me 4) filminin yeni fragmanı paylaşıldı.

    Senaryosunu Mike White'ın kaleme aldığı filmin yönetmenliğini ise Chris Renaud ve Patrick Delage üstlendiği dünyanın en çok izlenen animasyon film serilerinden biri olan Çılgın Hırsız (Despicable Me) dördüncü halkası için geri sayım başladı.

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    Çılgın Hırsız filminin seslendirme kadrosunda Steve Carell, Sofia Vergara, Kristen Wiig, Miranda Cosgrove, Dana Gaier, Jason Segel, Will Ferrell gibi isimler yer alıyor. Filmin fragmanı ise Despicable Me 4 X (Twitter) hesabından "Çılgın Hırsız 4. Mega olacak. Yeni fragman çıktı!" notuyla paylaşıldı.


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    Anahtar Kelimeler:
    çılgın hırsız
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